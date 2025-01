Twee veelgeroemde spelers van Feyenoord na wanvertoning tegen FC Utrecht tot 'kleuters' gedegradeerd

Valentijn Driessen zag zondag een zeer matige vertoning van het Feyenoord-duo en . De beide centrale verdedigers hadden beiden geen goede wedstrijd, thuis tegen FC Utrecht, en zagen lijdzaam toe hoe Feyenoord met 1-2 verloor.

Tijdens de podcast Kick-Off is allereerst coach Brian Priske mikpunt van kritiek. "Als je zo'n wedstrijd ziet en je legt de vinger niet op de zere plek... Dan geef je spelers een excuus, dat moet je nooit doen. Het begin van het seizoen was niet goed, maar nu is Feyenoord eigenlijk weer terug bij af. Bij Slot zou dit niet gebeuren."

Driessen ziet weinig vooruitgang bij de Rotterdammers en zet dan ook zijn vraagtekens bij de Deense oefenmeester. "Of hij (Priske, red.) de goede trainer voor Feyenoord is, daar heb ik nog steeds zwaar mijn twijfels over. Het wordt ook niet beter. Wat dat betreft lijkt het een beetje op Ajax, al hebben zij wel de resultaten."

De journalist van De Telegraaf wijst tevens twee schuldigen aan, die zich zondag de kaas van het brood lieten eten. "Ik zag gisteren Sébastien Haller staan tegenover Trauner en Hancko, dat veelgeroemde duo. Nou, het leken twee kinderen van de kleuterschool." Mike Verweij viel het ook op hoe de Ivoriaan de Oostenrijker van Feyenoord aftroefde in de duels. "Die Trauner ligt nu nog in de tweede ring." Driessen focust zich vervolgens weer op de partner van Trauner. "En Hancko ook. Die Raymond Min (daadwerkelijke voornaam David, red.) heeft het hele seizoen nog geen kopduel gewonnen, maar hij versloeg Hancko met gemak."

