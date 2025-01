KNVB straft Feyenoord na vuurwerk op tribunes tegen Heerenveen

Feyenoord zal de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Eredivisie een deel van de tribunes moeten sluiten, zo maakt de KNVB maandagmiddag bekend. De Rotterdammers krijgen deze straf voor de grote hoeveelheid vuurwerk die werd afgestoken voorafgaand aan de wedstrijd tegen sc Heerenveen in november.

Voor de wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen (3-0) staken de supporters in De Kuip grote hoeveelheden vuurwerk af, waardoor er een flinke hoeveelheid rook in het stadion ontwikkelde. Daar zijn de Rotterdammers inmiddels voor gestraft door de KNVB, zo maakt de voetbalbond bekend via de website.

Feyenoord zal een boete van tienduizend euro moeten betalen aan de KNVB. Daarnaast zal een deel van de tribunes gesloten moeten blijven. “Het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal in de competitie waarbij de personen die een seizoenskaart hebben voor de vakken X, R, S en T geen toegang mogen hebben tot het stadion. De betreffende vakken zullen tijdens de wedstrijd leeg moeten blijven.” De betreffende vakken is de plek in De Kuip waar de harde kern van Feyenoord tijdens wedstrijden plaatsneemt.

De straf voor Feyenoord gaat per direct in, wat betekent dat de betreffende vakken bij de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Eredivisie leeg blijven. Dat is de Rotterdamse derby tegen Sparta, die op zaterdag 8 februari om 21.00 uur op het programma staat.

