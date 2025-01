Gouka voorziet problemen voor Feyenoord: ‘Dan is het zomaar crisis in De Kuip’

Hoewel men zich binnen Feyenoord nog geen zorgen maakt over het huidige seizoen, verwacht clubwatcher Mikos Gouka dat daar binnenkort verandering in gaat komen. De Rotterdammers beginnen in de Eredivisie steeds verder achterop te raken en zijn met het huidige spel een slechte loting verwijderd van uitschakeling in de KNVB Beker.

Na drie sterke seizoenen onder Arne Slot, is Feyenoord dit seizoen behoorlijk wisselvallig. Hoewel de Rotterdammers in de Champions League afkoersen op kwalificatie voor de tussenronde, staan ze in de Eredivisie slechts op de vierde plaats, liefst elf punten achter koploper PSV en zeven punten achter nummer twee Ajax. In de KNVB Beker wist de ploeg van Brian Priske ondertussen met hangen en wurgen te winnen van MVV (1-2). Toch maakt men zich binnen de club geen zorgen, zo merkte Gouka op tijdens de nieuwjaarsreceptie van afgelopen week.

“Een strijd tussen Feyenoord en Ajax had er natuurlijk moeten zijn”, stelt de clubwatcher in de AD Voetbalpodcast. “Maar het gat is zeven punten, dus het hangt volledig af van 2 februari.” De aartsrivalen staan dan in Amsterdam tegenover elkaar voor De Klassieker. “Als je zeven punten achter staat en je verliest die, is het tien punten met nog dertien (veertien, red.) wedstrijden te spelen. Dat is wel een heel groot gat en dan wordt die strijd ook heel moeilijk.”

Als Feyenoord afhaakt in de strijd om plek twee, zullen de Rotterdammers het seizoen in een ander perspectief moeten plaatsen, zo denkt Gouka. “De Champions League overleven ze waarschijnlijk wel, maar het is ook niet zo dat Feyenoord dan de knock-outfase heel simpel overleeft. De kans is groot dat dat kort duurt, dus dan is dat ook snel naar de achtergrond verdwenen.” Hetzelfde geldt voor de KNVB Beker, waarin Feyenoord het woensdag opneemt tegen de amateurs van Rijnsburgse Boys. “Als je daar toevallig een vervelende loting hebt en je raakt in de competitie op achterstand, is het zomaar crisis in De Kuip.”

Feyenoord moet slecht spel serieuzer nemen

Presentator Etienne Verhoeff wil weten of daar nu nog geen sprake van is bij Feyenoord. “Het is natuurlijk niet zo dat er een blauwdruk is van: dit is nu gebeurd, dan is er een crisis. Het wordt er van buitenaf opgeduwd, door media, publiek of fans. Maar de manier waarop ze intern reageren, vinden ze niet dat er crisis is”, stelt Gouka. De journalist is van mening dat de nederlaag tegen FC Utrecht best op die manier gezien mag worden. “Natuurlijk helpt dat niet om beter te presteren, maar wat ook niet helpt, is zeggen dat het elke keer wel hartstikke goed ging. Voetballend moet het beter, qua resultaten moet het beter, op de ranglijst moet het beter, het aantal punten is niet genoeg, dus langzamerhand tekent zich daar wel een crisissfeer af.”

