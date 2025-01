Feyenoord-target Skov Olsen 'ziek', manager loopt leeg over Club Brugge

leek op weg van Club Brugge naar VfL Wolfsburg, maar de Belgische topclub heeft een bod van acht miljoen euro resoluut van tafel geveegd. De buitenspeler, die zelf akkoord is met de Duitse club, is niet blij met de houding van zijn club en heeft zich officieel ziekgemeld. Ook zijn management is niet te spreken over de gang van zaken.

Afgelopen zomer leek Skov Olsen nog op weg naar Feyenoord, dat heel diep in de buidel wilde tasten voor de Deense vleugelaanvaller. Dennis te Kloese, toen nog zowel technisch als algemeen directeur, wist echter geen akkoord te bereiken met Club Brugge. Skov Olsen bleef daardoor 'gewoon' in Brugge en was in de eerste seizoenshelft goed voor acht doelpunten en vijf assists in 26 officiële wedstrijden. De Deens international ligt nog tot medio 2026 vast in het Jan Breydelstadion, maar kan deze winter alsnog vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-target Skov Olsen op weg naar Europese topcompetitie: 'Eerste gesprekken lopen'

Zonder slag of stoot gaat dat vooralsnog niet, want Die Wölfe zagen hun bod van acht miljoen euro op Skov Olsen meteen afgewezen worden door Club Brugge. Zelf is de linkspoot al akkoord, maar doordat de clubs er niet uitkomen neemt de frustratrie in het kamp van Skov Olsen toe.

LEES OOK: Quilindschy Hartman probeert transfer te regelen: 'Kom naar Feyenoord, joh'

Club Brugge komt afspraken inzake Skov Olsen niet na

"Club Brugge had deze zomer al aan Andreas beloofd dat het zou meewerken aan een transfer”, legt zijn makelaar Michael Bolvig uit aan Het Nieuwsblad. “Maar toen Feyenoord op het einde van de zomerse transferwindow kwam, veranderden ze plots van mening.” Ook nu gaat het niet van harte. "Meteen na de transferwindow beloofde Club Brugge opnieuw dat het zou meewerken aan een transfer in de winter, maar nu er een bod op tafel ligt, wil Club zelfs niet praten met Wolfsburg.”

Bolvig vindt het dan ook vervelend dat de Belgische topclub het gesprek niet aan wil met VfL Wolfsburg. "Ze denken alleen maar aan geld, terwijl ik denk dat Andreas drie jaar lang toch veel heeft gedaan voor de ploeg. Nu wil hij graag naar Wolfsburg omdat hij klaar is voor een nieuwe uitdaging, maar werkt Club Brugge niet mee. Ze vragen te veel geld voor hem. Het zou jammer zijn, mocht zijn avontuur bij Club Brugge op een slechte manier eindigen", besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Studio Voetbal ziet droomaanwinst voor Feyenoord en noemt bedrag van 7,5 miljoen euro

Feyenoord doet er goed aan om werk te maken van de komst van Sem Steijn, vinden Theo Janssen en Arno Vermeulen.