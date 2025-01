Feyenoord-target Skov Olsen op weg naar Europese topcompetitie: 'Eerste gesprekken lopen'

Club Brugge is in gesprek met VfL Wolfsburg over een mogelijke winterse transfer van Robert Skov Olsen, zo meldt transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland. De 25-jarige Deen werd afgelopen zomer nog begeerd door Feyenoord, dat héél diep in de buidel wilde tasten maar uiteindelijk geen akkoord wist te bereiken met de Belgische topclub.

Skov Olsen bleef daardoor 'gewoon' in Brugge en was in de eerste seizoenshelft goed voor acht doelpunten en vijf assists in 26 officiële wedstrijden. De Deens international ligt nog tot medio 2026 vast in het Jan Breydelstadion, maar zou deze winter alsnog kunnen vertrekken. "Vfl Wolfsburg is zeer geïnteresseerd", schrijft Plettenberg op X.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp vindt slechts één speler van zowel Feyenoord als Ajax goed genoeg voor PSV

"De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden", weet de Duitse journalist, die wel schrijft dat er nog geen sprake is van een akkoord of zelfs maar officiële onderhandelingen tussen beide clubs. Skov Olsen zou bij Wolsburg, de nummer elf van de Bundesliga, de opvolger moeten worden van viervoudig Duits international Ridle Baku, die op zijn beurt in onderhandeling ismet het RB Leipzig van Xavi Simons en Lutsharel Geertruida, aldus Plettenberg.

LEES OOK: Read uit onvrede over één ding bij Feyenoord: 'Dat zit me écht heel erg dwars'

Feyenoord hoopte zich in de slotdagen van de zomerse transferperiode nog te versterken met Skov Olsen en had volgens 1908.nl zelfs een recordbedrag van maximaal zeventien miljoen euro voor zijn komst over. Zijn Belgische werkgever ging echter niet akkoord, waarna Feyenoord doorschakelde naar Assane Diao (Real Betis). Ook die transfer liep stuk, inmiddels wordt Diao gelinkt aan het Italiaanse Como. Of Feyenoord deze winter opnieuw de markt op gaat voor een rechtsbuiten valt nog te bezien. Anis Hadj Moussa maakte in de eerste seizoenshelft immers grote indruk op die positie, terwijl trainer Brian Priske ook kan beschikken over Brighton-huurling Ibrahim Osman.

🚨🐺 VfL Wolfsburg are very interested in Andreas Skov Olsen ✔️



First talks have taken place. But at this stage there are no agreements and no negotiations with FC Brügge.



25 y/o winger with a contract until 2026. A transfer this winter is possible. Price valuation for the… pic.twitter.com/kL266o6jnj — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 7, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quilindschy Hartman probeert transfer te regelen: 'Kom naar Feyenoord, joh'

Quilindschy Hartman staat al negen maanden aan de kant, maar is vanaf de zijlijn nog altijd erg betrokken bij Feyenoord.