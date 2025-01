Read uit onvrede over een ding bij Feyenoord: ‘Dat zit me écht heel erg dwars’

baalt er nog altijd flink van dat hij voor de winterstop niet wist te scoren voor Feyenoord in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. De rechtsback ontwikkelt zich dit seizoen uitstekend bij Feyenoord, maar hoopt dat die droom binnenkort wel nog uitkomt.

Read zet dit seizoen grote stappen bij Feyenoord. Hoewel hij als rechtsback vooral verdedigend en op het gebied van voorzetten zijn strepen verdient, was hij onlangs al heel dicht bij zijn eerste treffer. In de thuiswedstrijd tegen Heracles (5-2) zag de verdediger een doelpunt afgekeurd worden nadat er eerder in de aanval hands was gemaakt, terwijl er ook een inzet van hem van de lijn werd gehaald.

“Dat zit me nog steeds dwars. Echt, écht heel erg dwars”, stelt Read in gesprek met ESPN. Toch heeft hij er vertrouwen in dat hij binnenkort wel zijn eerste treffer voor Feyenoord mag maken. “Het zat niet mee. Het zit me nog steeds dwars, ik denk er nog steeds aan.” Wat Read gaat doen als hij eindelijk zijn eerste maakt voor Feyenoord? “Mijn moeder zegt al jaren dat ik altijd een hartje voor haar moet doen, dan weet ze dat de goal voor haar is. Dus dat zal ik zeker weten doen.”

Dat Read zich dit seizoen goed ontwikkelt, doet de verdediger goed. “Ik ben van ver gekomen, als je ziet waar ik vorig jaar stond. Dat is wel erg mooi”, geeft hij aan. “Ik voel niet zo heel veel druk, want ik moet gewoon mijn ding blijven doen. Laten zien dat ik het aankan en gewoon door blijven gaan met wat ik deed.”

Priske dolblij met Read

Ook trainer Brian Priske is onder de indruk van de stappen die Read dit seizoen al heeft gezet. “Hij is een schitterende jongen. Elke dag doet hij zijn best op het veld”, geeft de oefenmeester aan bij ESPN. “Hij zorgt altijd voor een goede sfeer en heeft een goede energie. Hij heeft ook heel veel intensiteit in zijn spel. Hij is beter in het offensieve gedeelte, maar probeert ook beter te worden in het defensieve. Ik ben heel blij met hem.”

Vind jij dat Givairo Read binnenkort zijn eerste doelpunt voor Feyenoord zal maken? Laden... 81.5% Ja, zeker! 10.8% Misschien 7.7% Nee, dat duurt nog wel even 130 stemmen

