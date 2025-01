'Paixão staat op lijstje van meerdere Engelse topclubs en zou deze maand kunnen vertrekken'

kan interesse genieten van onder andere Liverpool en Arsenal, weet CaughtOffside. De Braziliaanse buitenspeler van Feyenoord zou deze maand nog een overstap kunnen maken.

Bronnen hebben aan CaughtOffside gedeeld dat scouts van Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, Aston Villa, West Ham en AS Roma de speler in de gaten houden. Het zou kunnen dat één of meerdere van deze clubs ook actie ondernemen in januari. Paixão zou Feyenoord zo'n 30-35 miljoen euro moeten opleveren. De Braziliaan leverde in de eerste seizoenshelft vier goals en negen assists in zeventien Eredivisieduels.

Bij Liverpool zou Paixão worden herenigd met coach Arne Slot. Het is echter twijfelachtig of de koploper van de Premier League de linksbuiten echt nodig heeft. Met Luis Diaz, Cody Gakpo en Diogo Jota heeft Liverpool al drie opties op de plek waar Paixão het beste tot zijn recht komt.

Een overstap Arsenal lijkt waarschijnlijker. De defensie van de Londenaren is qua statistieken de beste van de Premier League, maar aanvallend schieten de Gunners soms tekort. Zeker met de huidige blessure van Bukayo Saka is een extra stukje creativiteit mogelijk gewenst. Met Leandro Trossard en Gabriel Martinelli heeft de ploeg van Mikel Arteta twee spelers als linksbuiten die dit seizoen nog niet echt hebben kunnen overtuigen. Beide spelers zouden ook op andere posities kunnen spelen.

