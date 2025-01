Feyenoord krijgt tijdens oefenwedstrijd in Marbella zeer slecht nieuws

lijkt tijdens het oefenduel Feyenoord - Fortuna Düsseldorf een blessure te hebben opgelopen. De middenvelder kwam gelijk na rust het veld in, maar kon al snel niet verder.

De 23-jarige speler van Feyenoord stond niet in het basiselftal in Marbella, wat ongeveer het beste elftal van de Rotterdammers was. Die opstelling bestond namelijk uit: Justin Bijlow, Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko, Hugo Bueno; Ramiz Zerrouki, Antoni Milambo, Calvin Stengs; Anis Hadj Mousa, Santiago Giménez, Igor Paixão. De wedstrijd tegen Düsseldorf zou in totaal 120 minuten duren.

Artikel gaat verder onder video

Na rust wisselde Brian Priske zijn hele elftal en kregen onder andere Timber en Timon Wellenreuther de kans om zich te etaleren. Het scorebord zou na zo'n 75 minuten spelen nog de brilstand weergeven en wordt op moment van schrijven uitgespeeld.

Nadat hij een kwartier in de benen had, ging Timber uit het niets op de grond gaan zitten. Na een behandeling strompelde de international naar de kant. De middenvelder wilde vervolgens het veld terug in, maar kon uiteindelijk niet verder. Niet veel later zou Timber naar het spelershotel worden gebracht. Doordat er niemand in de buurt was toen de middenvelder voor het eerst ging zitten, wordt er voor een spierblessure gevreesd. Op 12 januari hervat Feyenoord de Eredivisie met een thuisduel tegen FC Utrecht.

Vanuit het niets gaat Timber zitten, nadat hij een kwartier op het veld staat. Hij wordt inmiddels behandeld en strompelt naar de kant. Hij rent het veld in, maar gaat direct weer zitten. Maar de kant nu. pic.twitter.com/0fD21WYJ2M — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) January 6, 2025

Timber gaat naar het hotel pic.twitter.com/4fSSeWLBBc — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) January 6, 2025

