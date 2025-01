Feyenoord verslaat Fortuna Düsseldorf in oefenduel, maar moet wel domper verwerken

Feyenoord heeft maandagmiddag in Marbella geoefend tegen Fortuna Düsseldorf, de huidige nummer acht van de 2. Bundesliga. De wedstrijd, die 120 minuten duurde, is in 1-0 voor de Rotterdammers geëindigd.

De ploeg van Brian Priske begon met de volgende opstelling: Justin Bijlow, Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko, Hugo Bueno; Ramiz Zerrouki, Antoni Milambo, Calvin Stengs; Anis Hadj Mousa, Santiago Giménez, Igor Paixão.

Tijdens de wedstrijd was er al heel snel een blessurebehandeling voor Milambo. Het talent kwam in botsing met een directe tegenstander en lag in de negende minuut op de grond. Milambo kon gelukkig wel verder. Net voor het halfuur kopte Paixão naast, bij een van de eerste kansen van de wedstrijd. Enkele minuten later haalde Hancko een bal van de lijn en voorkwam zo een doelpunt van de Duitse tegenpartij. Paixão kreeg opnieuw een kans in de 39e minuut, maar de voorzet van Bueno werd niet tot goal gepromoveerd. Ook Giménez en Stengs kregen nog kansen, maar mochten niet juichen. Door de weinige kansen was de wedstrijd tot dat moment nog niet van een hoogstaand niveau.

Met een compleet ander elftal begonnen de Rotterdammers vervolgens aan het tweede deel van de wedstrijd. Van de gebruikelijke basis stond alleen Quinten Timber op het veld, terwijl ook Timon Wellenreuther minuten mocht maken. Na een minuut of dertien sloeg de schrik toe: Timber ging uit het niets op de grond zitten. De Oranje-international strompelde van het veld af, werd behandeld en probeerde door te gaan. Niet veel later zou Timber toch gewisseld moeten worden. De ernst van de blessure is nog onduidelijk.

In het laatste deel van de wedstrijd lieten ook Ibrahim Osman en Chris-Kévin Nadje zich nog van hun beste kant zien, maar tot een doelpunt kwamen zij niet. In de 108e minuut van het duel was daar dan alsnog de openingstreffer. Zépiqueno Redmond werd onderuitgehaald in de zestien, waarna de strafschop feilloos binnen werd geschoten door Luka Ivanusec. Het oefenduel zou in een 1-0 overwinning voor Feyenoord besloten worden.

