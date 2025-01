Waarom komen Feyenoord, Ajax en FC Twente dit weekend niet in actie?

Dit weekend worden er in de Eredivisie minder wedstrijden dan gebruikelijk gespeeld. Normaal gesproken staan er negen wedstrijden op het programma, maar doordat Ajax, Feyenoord en FC Twente niet in actie komen, zijn dat er deze week slechts zes. Dit is waarom de drie topploegen dit weekend geen wedstrijd spelen.

Komend weekend staan er in de Eredivisie slechts zes duels op het programma. De wedstrijden tussen Feyenoord en Almere City, FC Twente en NEC en Ajax en Go Ahead Eagles zijn allen verzet naar een later moment. Dit heeft alles te maken met het feit dat Feyenoord, FC Twente en Ajax deze én komende week belangrijke Europese wedstrijden spelen.

Feyenoord neemt het deze week in de Champions League in eigen huis op tegen Bayern München, terwijl volgende week een uitwedstrijd bij Lille OSC wacht. Ajax gaat deze week in de Europa League op bezoek bij het Letse FK RFS en wacht volgende week een thuiswedstrijd tegen Galatasaray. FC Twente speelt donderdag een uitwedstrijd in Zweden bij Malmö FF en krijgt volgende week Besiktas op bezoek. De drie clubs hebben bij de KNVB verzocht de Eredivisiewedstrijden in het tussengelegen weekend uit te stellen. Daar wil de bond graag aan meedenken en de tegenstanders hebben hier niets over te zeggen.

Waarom spelen PSV en AZ wel?

De andere Nederlandse clubs die actief zijn in Europa, PSV en AZ, komen dit weekend wel in actie. PSV ontvangt zaterdagavond NAC Breda, terwijl AZ het zondagmiddag in eigen huis opneemt tegen Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren en Alkmaarders hebben ervoor gekozen om geen verzoek tot uitstel van deze wedstrijden in te dienen. Wanneer de wedstrijden worden uitgesteld, zullen deze op een later moment ingehaald moeten worden, waardoor er op dat moment weer meer belasting voor de spelers is.

Wanneer worden de wedstrijden van Feyenoord, Ajax en FC Twente ingehaald?

De uitgestelde wedstrijden van Feyenoord, Ajax en FC Twente zullen in het weekend van 22 en 23 februari worden ingehaald. In dat weekend stonden oorspronkelijk geen duels ingepland. Feyenoord neemt het op zaterdag 22 februari om 20.00 uur in eigen huis op tegen Almere City. FC Twente haalt de wedstrijd tegen NEC in Enschede op 23 februari om 12.15 uur in. Later die middag, om 14.30 uur, ontvangt Ajax Go Ahead Eagles in de Johan Cruijff ArenA.

