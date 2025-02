Ajax wordt acht minuten voor aftrap bedankt door Heracles: ‘Klasse, top, netjes’

Een mooi gebaar van Ajax aan de supporters van Heracles Almelo, voorafgaand aan het competitieduel van zondagmiddag tussen beide teams (14.30 uur aftrap). De meegereisde fans uit Almelo werden bij aankomst in de Johan Cruijff ArenA namelijk getrakteerd op saucijzenbroodjes.

Fanpagina Ajaxlife plaatst vlak voor de aftrap op X een foto waarop te zien is hoe supporters van Heracles in de rij staan om een gratis saucijzenbroodje op te halen. “Ajacieden worden altijd uiterst warm ontvangen in Almelo. Dit keer doen we dan ook graag iets terug voor onze gasten. Welkom!”, luidt de begeleidende tekst bij het bericht.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo!

Artikel gaat verder onder video

De geste van Ajax oogst veel lof op social media. “Klasse, al moet het niet afhangen van het bezoek aldaar. Gewoon erin houden dit!”, schrijft een supporter op X. ‘Top’, ‘netjes’ en ‘keurig’ zijn andere complimenteuze woorden die gebruikt worden om de daad van Ajax te prijzen.

Ook Heracles spreekt via zijn officiële account op X zijn dank uit. “Gratis saucijzenbroodjes voor alle Heraclieden in het uitvak. Dank aan Ajax voor de warme ontvangst”, klinkt het.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om meer reacties op het gebaar van Ajax te lezen:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax hengelt naar Premier League-verdedigers: twee oude bekenden én Lamptey in beeld'

Ajax hoopt komende zomer de defensie te versterken en kijkt daarbij nadrukkelijk naar de Premier League.