Belgische media staan uitgebreid stil bij Fortuna Sittard - Ajax: 'Dat was toch eerder opvallend'

Het basisdebuut van Jorthy Mokio bij Ajax is niet onopgemerkt gebleven in zijn thuisland. De 16-jarige verdediger verscheen zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard voor het eerst aan de aftrap in de Amsterdamse hoofdmacht en kan terugkijken op een prima optreden. De Belgische media besteden vooral aandacht aan het feit dat alleen Clarence Seedorf nóg jonger was bij zijn eerste basisplaats.

Mokio debuteerde vorig seizoen in de hoofdmacht van KAA Gent, maar tot een definitieve doorbraak in zijn thuisland zou het niet komen. De verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, werd al snel in verband gebracht met een overstap naar de Europese top. FC Barcelona en Bayern München hielden zijn ontwikkeling naar verluidt nauwlettend in de gaten. Zijn keuze viel echter op Ajax. Mokio maakte in de zomer de overstap naar Amsterdam en verscheen op 29 augustus in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League voor het eerst binnen de lijnen bij de hoofdmacht.

In de Eredivisie kwam hij vervolgens niet aan spelen toe, maar in de competitiefase van de Europa League gunde Francesco Farioli hem wel al twee keer speeltijd als invaller. Op bezoek bij Fortuna Sittard maakte hij dan eindelijk ook zijn eerste opwachting in de Eredivisie, en dat meteen als basisspeler. Door de schorsing van Jorrel Hato, die een week eerder in De Klassieker tegen Feyenoord zijn vijfde gele kaart van het seizoen had ontvangen, moest Farioli puzzelen in zijn achterhoede. De verwachting was dat hij Youri Baas zou doorschuiven naar de linksbackpositie en Daniele Rugani daardoor zou terugkeren in het hart van de defensie, maar de Italiaanse keuzeheer verraste vriend en vijand door voor Mokio te kiezen als vervanger van Hato.

En dat is in België natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. “Jorthy Mokio heeft zijn eerste basisplaats gekregen voor Ajax in de competitie. De piepjonge Belgische verdediger - exact 16 jaar en 346 dagen oud - mocht starten tegen Fortuna Sittard en werd zo de op één na jongste titularis ooit voor de Ajacieden in de Eredivisie”, zo schrijft Het Nieuwsblad. “Met zijn eerste basisplaats in de competitie - Mokio speelde al drie keer mee in de Europa League - schreef hij ook een beetje Nederlandse voetbalgeschiedenis, want enkel voetballegende Clarence Seedorf was jonger toen hij zijn basisdebuut maakte voor Ajax. De voormalige middenvelder van onder meer Real Madrid en AC Milan was drie dagen jonger dan Mokio zondag was, bij zijn eerste basisplaats. Remko Pasveer, de eerste doelman van Ajax, is ruim 24 jaar ouder dan het Belgische talent.”

Het Nieuwsblad zag dat Mokio zich ‘keurig’ staande hield ‘op een slecht veld’ in Sittard, waar Ajax dankzij doelpunten van Wout Weghorst en Christian Rasmussen een belangrijke 0-2 overwinning boekte. Ook Het Laatste Nieuws zag Mokio ‘een stukje geschiedenis schrijven’. “Onze landgenoot stond vandaag (zondag, red.) in de basis op het veld van Fortuna Sittard en werd daarmee de op één na jongste basisspeler in de Eredivisie in de historie van de Amsterdammers: 16 jaar en 346 dagen. Zo oud - of eerder jong - was Mokio toen hij op bezoek bij Fortuna Sittard aan de aftrap verscheen bij Ajax. Enkel ene Clarence Seedorf was nóg jonger - slechts drie dagen - toen hij voor het eerst in de basis stond voor de club op het hoogste niveau in Nederland.”

Hoewel Farioli voor de wedstrijd vertelde dat dit het ‘goede moment’ was om Mokio te laten starten, was zijn basisplaats ‘toch eerder opvallend’, zo schrijft HLN althans. “Hij viel dit seizoen al enkele keren in in de Europa League, maar alles opgeteld kwam hij tot voor de match tegen Fortuna Sittard slechts tot 33 minuten. In Nederlands-Limburg maakte hij wel meteen de negentig minuten vol. Hij hielp Ajax zo mee aan de 0-2 zege”, zo klinkt het.

