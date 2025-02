Farioli gaat één vraag uit de weg tijdens persconferentie

Francesco Farioli gaat vragen over een landstitel met Ajax uit de weg. Hoewel zijn ploeg bovenaan staat in de Eredivisie, zegt Farioli dat het woord ‘kampioenschap’ niet voorkomt in zijn vocabulaire.

Ajax won zondag van Heracles Almelo (4-0) en gaat daardoor aan kop in de Eredivisie. De voorsprong op PSV is twee punten en bovendien heeft Ajax een wedstrijd tegoed. Zijn de Amsterdammers dus titelfavoriet? “Nee, nee, nee. Ik snap je vraag, maar je moet ook begrip hebben voor mijn antwoord”, aldus Farioli op de persconferentie.

“Het is normaal om de resultaten in de gaten te houden, maar we hebben te maken met een erg sterke ploeg die nog steeds de regerend landskampioen is en een fantastische selectie heeft. Ons team bestaat uit werkers. We weten waar we vandaan komen. We proberen zoveel mogelijk punten te pakken. Ik blijf herhalen: we voeren vooral een race tegen onszelf”, stelt de trainer.

Later op de persconferentie krijgt de Italiaan opnieuw een vraag over de titel. Hij antwoordt: “Dat woord zit niet in mijn vocabulaire."

