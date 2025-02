Gedrag van Wout Weghorst opeens vergeleken met twee grote namen in het Nederlandse voetbal

Theo Janssen stoort zich aan het gedrag van . De spits van Ajax was ook tegen Feyenoord (2-1) weer vrij theatraal. Weghorst wordt door Janssen vergeleken met Robin van Persie en Dirk Kuyt, die vergelijkbare trekjes hadden.

Tijdens Rondo is het gedrag van Weghorst onderwerp van gesprek. Nadat Sneijder heeft aangegeven zich mateloos te storen aan de markante spits van Ajax, valt Janssen hem bij. "Ik snap precies wat hij zegt. Hij heeft een houding die voor heel veel mensen irritant overkomt. Als laatste het publiek nog bedanken, als eerste buiten zijn. Als hij niet speelt dan toch het moment pakken om te laten zien van ik ben er ook. Kom op, focus je op de wedstrijd." Janssen zou wel weten wat hij zou hebben gezegd, als hij Weghorst onder zijn hoede had gehad. "Vriend, heel snel naar binnen." Sneijder valt de analist bij. "Gewoon even normaal doen."

Artikel gaat verder onder video

Dan haalt Janssen een anekdote uit de kast over een voormalig ploeggenoot, om een vergelijking te maken met Weghorst. "Ik heb vroeger Robin van Persie meegemaakt met Oranje Onder 19. Dan liepen wij met zijn allen en dan liep er Robin er heel vaak twintig meter achter. Hij zonderde zich altijd een beetje af van de groep. Dat was een bepaalde houding van hem." Dat gedrag werd niet zomaar genegeerd door de spelersgroep. "Dat vonden wij ook best wel irritant. Zo van: 'Kom, ga er nou eens bijlopen, we zijn een team'. Maar hij was anders en dat hoorde dan wel bij hem. Bij Weghorst heb ik dan wel het idee dat hij dat een beetje gemaakt heeft." Daarmee zit er volgens Janssen toch een klein verschil tussen het tweetal.

LEES OOK: Ajax neemt op valreep alsnog afscheid van Mislintat-aankoop en talent

© Ziggo Sport

Ook Rafael van der Vaart doet nog een duit in het zakje, om aan te geven dat er overal wel opvallende voetballers rondlopen. Hij noemt een speler die meemaakte bij het Nederlands elftal. "We zaten dan al in de kleedkamer na een wedstrijd en Dirk Kuyt liep nog 'zo' rondjes (op het veld, red.)." Raf houdt zijn handen boven zijn hoofd en klapt. Ruud Gullit en Wesley Sneijder houden het niet meer. "Dat was Dirk, die loopt nog bij vak 410. Je hebt altijd van dat soort spelers in je selectie. Hij (Kuyt, red.) was nou eenmaal zo."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verbazing om uitspraken Berghuis over Henderson: 'Dan ben je wel heel diep gezonken'

Steven Berghuis spreekt zich na Ajax - Galatasaray uit over Jordan Henderson, Valentijn Driessen weet niet wat hij hoort.