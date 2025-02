Ajax neemt alsnog afscheid van Mislintat-aankoop en bevestigt vertrek talent

Ajax gaat in de slotfase van de transfermarkt afscheid nemen van en , zo weet De Telegraaf. De Amsterdammers zijn tot mondelinge akkoorden gekomen met Brøndby en Burnley over de transfers van het tweetal.

Het is geen geheim dat Ajax al sinds afgelopen zomer probeert om van Tahirovic af te komen. De middenvelder werd in de zomer van 2023 gehaald door Sven Mislintat voor zo’n 7,5 miljoen euro, maar liet in Amsterdam niet zien waarom dit bedrag voor hem was neergelegd. Omdat Ajax al aan het maximale aantal huurlingen zit, was het voor de Amsterdammers niet mogelijk de Bosniër te verhuren. Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad ging men er in de Johan Cruijff ArenA daarom niet meer vanuit dat de middenvelder nog ging vertrekken.

Inmiddels is daar verandering in gekomen. De Telegraaf weet namelijk dat de 21-jarige de overstap lijkt te gaan maken naar het Deense Brøndby. Ajax is namelijk tot een mondeling akkoord gekomen met de nummer vijf van de Superliga. Zodra de afspraken op papier zijn gezet, ontvangen de Amsterdammers een bedrag van 2,75 miljoen euro voor Tahirovic, wat middels bonussen kan oplopen tot 3,75 miljoen.

Ook Banel vertrekt

Naast Tahirovic gaat Ajax in de laatste uren van de transfermarkt ook afscheid nemen van Banel. De buitenspeler werd in het begin van de window gelinkt aan FC Twente, maar een stap naar de Tukkers kwam er niet van. Nu gaat Burnley met de aanvaller aan de haal. Ajax ontvangt een bedrag van een miljoen euro voor de twintigjarige. Tevens is er een doorverkooppercentage in de deal opgenomen.

Ajax bevestigt vertrek Banel

Update 3 februari 22.44 uur - Ajax heeft het vertrek van Banel bevestigd. De aanvaller had in Amsterdam nog een contract tot het einde van het seizoen, waardoor Ajax toch geld aan hem overhoudt. De buitenspeler heeft een contract tot medio 2029 getekend bij Burnley.

Ajax and Burnley FC have reached an agreement on the transfer of Jaydon Banel. The 20-year-old forward was under contract with Ajax until June 30, 2025.



All the best, Jaydon! 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 3, 2025

