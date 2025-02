AZ - Quick Boys op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op donderdag 6 februari 2025 staat de spannende bekerwedstrijd tussen AZ en Quick Boys op het programma. Beide teams zullen strijden voor een plek in de volgende ronde van de KNVB Beker. De wedstrijd wordt om 20:00 uur afgetrapt in het AFAS Stadion in Alkmaar.

Hoe laat begint AZ - Quick Boys?

De aftrap van de wedstrijd tussen AZ en Quick Boys is om 20:00 uur. Scheidsrechter Bas Nijhuis is aangesteld door de KNVB als leidsman voor het bekerduel

Op welke zender is AZ - Quick Boys te zien?

De wedstrijd tussen AZ en Quick Boys wordt live uitgezonden op Star Channel en ESPN. Star Channel is een open kanaal en te ontvangen op kanaal 11 bij Ziggo en kanaal 16 bij KPN. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN te vinden op kanaal 14 en bij Ziggo op kanaal 18.

Recente prestaties van AZ en Quick Boys

AZ heeft de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten behaald. Ze wonnen recentelijk met 0-2 van Willem II, maar verloren daarvoor met 4-3 van Ferencváros en met 1-2 van Sparta. Wel wisten ze met 1-0 te winnen van Roma en speelden ze 0-0 gelijk tegen Utrecht. De kwartfinale van de KNVB Beker werd bereikt na een 2-0 overwinning op Ajax.

Quick Boys kan worden gezien als een heuse reuzendoder. In de KNVB Beker rekende de ploeg van Thomas Duivenvoorden af met Almere City (3-0), Fortuna Sittard (3-1) en sc Heerenveen (3-2). Wordt AZ het volgende slachtoffer in de dadendrang van de Katwijkers?

Onderlinge historie

De laatste ontmoeting tussen AZ en Quick Boys, op dinsdag 16 januari 2024, was een zinderende. Destijds stonden beide ploegen ook tegenover elkaar in de KNVB Beker. Na 120 minuten spelen stond er toen een 3-3 stand op het scorebord. Uiteindelijk trok AZ na een strafschoppen aan het langste eind.