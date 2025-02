Boëtius begaat forse overtreding op landgenoot en laat frustraties de vrije loop

beleefde zaterdagmiddag een basisdebuut om snel te vergeten bij SV Darmstadt 98. De vorige maand binnengehaalde middenvelder kreeg tegen Eintracht Braunschweig een tweede gele kaart na een overtreding op Julian Baas en mocht inrukken. Darmstadt verloor de wedstrijd in de 2. Bundesliga met 1-0.

Boëtius mocht al tweemaal invallen bij Darmstadt en stond zaterdag voor het eerst in de basis. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg hij zijn eerste gele kaart voor het vasthouden van tegenstander Johan Gomez. In de 62ste minuut, toen het al 1-0 stond, plantte hij zijn noppen op de enkel van Baas, die momenteel door Sparta Rotterdam wordt verhuurd aan Braunschweig.

Scheidsrechter Florian Heft deelde een tweede gele kaart uit aan Boëtius, die het daar zichtbaar mee oneens was. Eerst moest hij nog lachen, maar daarna sloeg de frustratie toe en sloeg hij tegen het dak van de catacomben aan. Voor de dertigjarige Boëtius was het de tweede rode kaart uit zijn loopbaan. In augustus 2018 werd hij als speler van Feyenoord ook al eens weggestuurd na twee gele prenten, toen tegen De Graafschap.

Het Darmstadt van Boëtius verkeert in slechte vorm. In de laatste zes wedstrijden werd slechts één punt gepakt. Darmstadt staat op de twaalfde plek. Braunschweig klimt dankzij de overwinning op naar de vijftiende plaats.