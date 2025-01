Jean-Paul Boëtius vindt eindelijk nieuwe club, maar niet in Nederland

heeft eindelijk een nieuwe club gevonden. De enkelvoudig Oranje-international trainde eerder mee bij zowel sc Heerenveen als Almere City maar gaat terugkeren in Duitsland. Boëtius heeft een contract getekend bij SV Darmstadt 98, de nummer tien van de 2. Bundesliga.

Sinds de zomer van 2023 zat Boëtius zonder club, nadat zijn contract bij Hertha BSC was afgelopen. Waar we hem in Nederland vooral als vleugelspeler kennen, is de geboren Rotterdammer in Duitsland - waar hij eerder onder contract stond bij FSV Mainz 05 - omgeturnd tot middenvelder.

Boëtius is Darmstadt dankbaar: 'Zo snel mogelijk mijn niveau halen'

Darmstadt maakt bekend dat Boëtius inmiddels een contract - waarvan de looptijd niet bekend is gemaakt - heeft ondertekend, nadat hij eerder de medische keuring met goed gevolg heeft doorstaan. De oud-Feyenoorder zal bij zijn nieuwe werkgever het rugnummer 10 gaan dragen. "Ik ben dankbaar voor de kans die ik krijg en kijk enorm uit naar deze club", zegt Boëtius zelf op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik wil zo snel mogelijk mijn niveau halen, zodat ik het team kan helpen."

De schrik was groot toen Boëtius in 2022 bekendmaakte dat er teelbalkanker bij hem was vastgesteld. Na het ondergaan van een operatie werd de voetballer 'schoon' verklaard, maar in maart 2024 dook de ziekte opnieuw op. Inmiddels is Boëtius opnieuw hersteld. Hij trainde afgelopen najaar onder meer een tijdje mee bij het beloftenteam van zijn oude club Feyenoord en was tevens op proef in Heerenveen en Almere, maar bij geen van die clubs kwam het uiteindelijk tot een dienstverband.