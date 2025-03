Kenneth Perez eist onderzoek van KNVB na incident in De Kuip

De KNVB moet niet alleen onderzoek doen naar de uitspraken van FC Groningen-doelman Etienne Vaessen, maar ook naar de situatie rondom bij Feyenoord – Almere City (2-1) een week eerder, zo vindt Kenneth Perez. De middenvelder van de hekkensluiter kreeg een bal van dichtbij hard tegen het hoofd, waarna de technische staf het advies van de clubarts hem vroegtijdig te wisselen negeerde.

Maandagmiddag werd bekend dat de aanklager van de KNVB een onderzoek is gestart naar de uitingen van Vaessen aan het adres van Dennis Higler. De doelman van FC Groningen was na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente (1-1) woest op de arbiter, waarna hij hem in de catacomben ‘de slechtste man op het veld’ en een ‘walgelijke vent’. Dit soort uitspraken kunnen volgens de KNVB niet door de beugel, dus wordt er onderzoek naar gedaan.

Perez geeft maandagavond bij Voetbalpraat aan begrip te hebben voor de keuze van de KNVB dit te onderzoeken. “Het is respectloos en een beetje dom om te zeggen over een scheidsrechter”, geeft de analist aan. “Maar ik mis een beetje het onderzoek van de KNVB naar Almere City FC”, voegt hij eraan toe. In de wedstrijd van Almere op bezoek bij Feyenoord kreeg Ritmeester van de Kamp na 68 minuten de bal hard tegen het hoofd getrapt, waarna de clubarts adviseerde hem vroegtijdig te wisselen. De technische staf heeft hier niet naar geluisterd. Uiteindelijk speelde de middenvelder nog negentien minuten door met zijn hoofdblessure.

Perez kraakt 'niet kloppend verhaal' van Rijsdijk

Afgelopen weekend ontbrak Ritmeester van de Kamp tegen Ajax (0-1) wegens een hersenschudding. “Trainer Jeroen Rijsdijk vertelde gisteren een verhaal daarover dat niet kan kloppen”, uit Perez zijn verbazing. De trainer van Almere had aangegeven dat de clubarts hem pas later vertelde dat er een wissel nodig was. “Maar hoe dan? Want zonder onderzoek kan hij niet opeens met de conclusie komen: nu moet hij er toch uit?”

“Ik vind dat geen manier om met spelers om te gaan”, foetert Perez, die benadrukt dat de zogenaamde ‘witte wissel’ in het leven is geroepen door de KNVB om de spelers te beschermen. “Ik hoor weinig van de KNVB over dit voorval. Als je zoiets instelt ter bescherming van de gezondheid van de spelers, moet je nu ook ageren. De KNVB moet dit uitzoeken, zodat voor iedereen duidelijk is: hoe moet je hiermee omgaan?”

