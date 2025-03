'Kampioenschap Ajax is een grote grap, een middelvinger naar de kunst van voetbal'

Sportjournalist Willem Vissers kan het haast niet geloven, maar Ajax heeft de beste papieren om landskampioen te worden. Na de verliespartij van concurrent PSV tegen Go Ahead Eagles (3-2) weet Vissers het zeker: ‘Ajax gaat kampioen worden’ en dat is ‘haast een middelvinger naar de kunst van het voetbal’.

“Het is bijna niet voor te stellen, maar Ajax gaat kampioen worden van de Eredivisie”, begint Vissers zijn column voor De Volkskrant. “Het is een grote grap, het is haast een middelvinger naar de kunst van voetbal. Het is net geen sportief wonder, maar veel scheelt het niet.”

Vissers noemt het niet voor niets bijna een sportief wonder, want enthousiast over het spel van Ajax onder Francesco Farioli is de columnist niet, blijkt na de schamele overwinning van de Amsterdammers op Almere City: “Ook in Almere was het weer vaste prik: doelpuntje maken, de tent sluiten op zijn Italiaans en hup, de voorsprong op PSV uitbreiden naar acht punten. Wél is Vissers te spreken over één bepaalde kwaliteit die de Italiaanse trainer Ajax heeft bijgebracht: ‘Weigeren te verliezen’ wordt beschreven als een ‘toegevoegde deugd aan de huisstijl’.

De verbazing van Vissers is logisch. PSV stond in de winterstop nog bovenaan. “Wie dit scenario pakweg twee maanden geleden had verkondigd, was weggezet als een totale nitwit”, schrijft de journalist. Aan de andere kant noemt Vissers de aftakeling bij PSV ‘verbijsterend’.

Joey Veerman: 'Symbool van onvermogen'

Eén speler belichaamt de teloorgang van PSV het beste, volgens Vissers: “Fascinerend, hoe snel deze kampioensploeg zichzelf naar de vergetelheid voetbalt, met Joey Veerman als symbool van onvermogen. Zie hoe hij de armen heft, om aan te geven dat het ergens onderweg fout liep. Hij wijst meestal naar anderen, terwijl hij vaak aan de basis staat van de mislukking.”

