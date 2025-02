Atalanta blameert zich volledig tegen Club Brugge, Nederlandse VAR helpt Benfica een handje

Na het geweldige succes van Feyenoord, dat door een gelijkspel in San Siro AC Milan uit de Champions League knikkerde, zijn er nog drie andere Champions League-duels gespeeld. Daarin blameerde Atalanta zich compleet tegen Club Brugge, Bayern München gaat door een doelpunt in de blessuretijd wel een ronde verder.

Atalanta ongekend onderuit

De ploeg uit Bergamo had na vorige week iets goed te maken. In België werd er namelijk met 2-1 van Club Brugge verloren, maar vele kenners dachten dat het elftal van Gian Piero Gasperini dat klusje in eigen huis wel zou klaren. Niets bleek minder waar: na drie minuten in het terugduel kwam Atalanta al op achterstand: Chemsdine Talibi tekende de 0-1 aan. Uit een counter maakte diezelfde Belg na bijna een halfuur later de 0-2. Christos Tzolis kreeg een enorme kans, maar na een redding van Marco Carnesecchi kon Talibi inschieten. Het mooiste doelpunt kwam van Ferrán Jutglà, die van een meter of twintig met een prachtige streep raak schoot, net voor rust.

Ademola Lookman, Afrikaans speler van het jaar, viel gelijk na rust in en keerde zo terug van een blessure. De Nigeriaan had niet veel tijd nodig: in de 46e minuut tikte Lookman al een voorzet van Davide Zappacosta binnen (1-3). Atalanta moest er op dat moment echter nog drie maken. Een klein kwartier later miste Lookman echter een penalty en daarmee een uitgelezen mogelijkheid om dichterbij te komen. Simon Mignolet was de aanvaller de baas. Atalanta kwam daarna niet meer dichterbij en zag ook aanvoerder Rafael Toloi nog rood krijgen. Club Brugge mag zich op gaan maken voor de volgende ronde van de Champions League.

Bayern strompelt verder

Voor Bayern was de avond ook moeizaam, al won de ploeg van Vincent Kompany wel. Na een 1-2 overwinning op Celtic Park kwam ditmaal Celtic op bezoek. Via Duitser Nicolas-Gerrit Kühn kreeg de uitploeg al vrij snel een goede kans, later stelde Der Rekordmeister wat meer orde op zaken. Bayern nam wat meer controle over de wedstrijd, maar kwam voor rust niet verder dan een kleine kans voor Harry Kane. De Engelsman raakte de lat.

In de tweede helft bleef de Bundesliga-koploper wat aanmodderen. Bayern speelde kleurloos en kreeg uiteindelijk de deksel op de neus. Na wat geschutter in de verdediging van de Duitsers mocht Kühn uithalen in de zestien. Manuel Neuer had geen kans op de inzet van de speler die ooit bij Jong Ajax speelde: 0-1. Daizen Maeda kreeg niet veel later een enorme kans, maar de Schotten mochten niet nog een keer juichen. In het restant van de wedstrijd probeerde Bayern kansen te creëren, maar echt veel mogelijkheden speelde de ploeg niet bij elkaar. Tot de laatste minuut: een voorzet van Michael Olise kwam via via bij Alphonso Davies, die binnentikte. De Duitsers kwamen zo met de schrik vrij en gaan naar de volgende ronde.

Spektakelstuk Benfica - Monaco

Bij Benfica - Monaco was er ook nog veel om voor te spelen. In Frankrijk hadden de Portugezen vorige week met 0-1 gewonnen en daarmee was de marge klein. Het leek een eenvoudige avond te worden toen Kerem Akturkoglu, op aangeven van oud-AZ-spits Vangelis Pavlidis, de voorsprong van Benfica over twee wedstrijden uitbreidde. Tien minuten later, in de 32e minuut, bracht Takumi Minamino de spanning echter terug in de wedstrijd.

Monaco borduurde in de tweede helft verder op dat doelpunt en scoorde al vrij snel de 1-2. Maghnes Akliouche mocht na een mooie aanval de voorzet lopen, die Breel Embolo door zijn benen liet lopen. Eliesse Ben Seghir haalde daarna fraai uit. De Monegasken waren na rust duidelijk op dreef. Een kwartier voor tijd kregen zij echter een penalty tegen. Na een overtreding van Thilo Kehrer haalde de Nederlandse VAR Rob Dieperink arbiter Glenn Nyberg naar de kant, waarna Pavlidis raakschoot (2-2). Lang kon Benfica niet feestvieren: George Ilenikhena schoot uit de tweede lijn raak, al had dat schot zeker gehouden mogen worden. De ingreep van Dieperink hielp coëfficientenconcurrent Portugal daarmee dus een handje, al was de beslissing zeer terecht.

Daarmee kwam er geen eind aan het doelpuntenfestijn. Dit keer waren het de Portugezen die scoorden: Orkun Kökcü punterde de bal achter Radoslaw Majecki. Benfica zou nog een tweede strafschop krijgen, maar daar stak Dieperink dan weer wel een stokje voor. De ploeg uit Lissabon bekert dus een ronde verder, over twee wedstrijden werd het 4-3.