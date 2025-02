ESPN biedt excuses aan na opmerkelijk moment bij sc Heerenveen - FC Twente

Een opvallend moment tijdens de televisie-uitzending van sc Heerenveen - FC Twente. In de slotfase van de eerste helft schakelde ESPN plots over op een promovideo voor de Superbowl-wedstrijd van zondagnacht.

In de 43ste minuut werd plots weggeschakeld bij de wedstrijd. “Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, hoofdsponsor van de Eredivisie”, klonk het. Daarna was een promovideo te zien van de Superbowl-wedstrijd tussen de Kansas City Chiefs en de Philadelphia Eagles. Midden in die promo werd weer teruggeschakeld naar de wedstrijd in Heerenveen.

De kijker miste uiteindelijk 27 seconden, waarin geen cruciale gebeurtenissen plaatsvonden op het veld. Toch klinkt op sociale media veel ergernis over het moment. Commentator Mark van Rijswijk bood namens ESPN excuses aan. "Ik begrijp dat we even van zender waren. Excuses. Een technisch probleem. Gelukkig is het alweer opgelost."