'Basisspeler verlaat FC Groningen week na Nederlandse transferdeadline'

Hoewel de winterse transfermarkt in Nederland al een week dicht is, staat FC Groningen nog op het punt een basisspeler te verliezen. Volgens Zweedse en Nederlandse media is middenvelder hard op weg naar de Zweedse topclub AIK.

Hove (24) was in de winterstop van het seizoen 2022/23 één van de vele winterse aankopen van FC Groningen, dat een dramatisch seizoen doormaakte en streed tegen degradatie. De Trots van het Noorden maakte een miljoen euro over aan het Noorse Strømsgodset, maar ook met Hove aan boord kon de achttiende plaats en daarmee het afzakken naar de Keuken Kampioen Divisie niet worden voorkomen.

Hove belangrijk in promotieduel met Roda JC

Artikel gaat verder onder video

Waar andere winteraanwinsten als Elvis Manu, Oliver Antman en Jetro Willems FC Groningen na de degradatie alweer achter zich lieten, bleef Hove juist in de Euroborg. Ondanks het feit dat de Noorse middenvelder door een clausule in zijn contract voor een gelimiteerd bedrag opgepikt kon worden. Hove zette de knop om en was op het tweede niveau een belangrijke pion in het elftal dat direct weer promotie naar de Eredivisie afdwong. In het beslissende duel op de laatste speeldag tegen Roda JC, dat eindigde in een 2-0 overwinning, was de Noor met een knappe kopbal verantwoordelijk voor de 1-0 in Gronings voordeel.

FC Groningen ontvangt transfersom

Dit seizoen was Hove andermaal een vaste waarde voor FC Groningen-trainer Dick Lukkien. Tot afgelopen weekend, toen de Noor in het thuisduel met NEC (2-1 winst) ineens op de bank werd gehouden. Volgens het Dagblad van het Noorden staat dat los van een op handen zijnde transfer van de middenvelder, die zijn laatste duel voor FC Groningen echter wél lijkt te hebben gespeeld. De krant schrijft dat FC Groningen en AIK 'op een paar details na' reeds akkoord zijn over de transfer van Hove, die eerdaags medisch gekeurd moet worden bij de Zweedse club. Hove lag in de Euroborg nog vast tot medio 2026, waardoor AIK een transfersom zal overmaken om hem over te nemen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Persie is 'extra zuur' na verlies in Groningen en spreekt zich duidelijk uit over toekomst Noppert

Robin van Persie baalt van de nederlaag van sc Heerenveen in de Derby van het Noorden en schept duidelijkheid over de transfergeruchten rond doelman Andries Noppert.