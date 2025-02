In deze wedstrijd maakt Robin van Persie zijn debuut als trainer van Feyenoord

Op maandag leidde Robin van Persie zijn eerste training bij Feyenoord. Veel mensen in de voetballerij zijn uiterst benieuwd naar hoe de trainer het in 'zijn' Rotterdam gaat doen. De van sc Heerenveen overgekomen oud-voetballer begint komende zaterdag met een thuisduel met NEC.

Het eindrapport van Van Persie in Friesland zal misschien een magere voldoende bevatten. De markante ex-international stapte zonder al te veel ervaring binnen in Heerenveen; Van Persie had enkel een paar jaar jeugdelftallen van Feyenoord getraind. Die onervarenheid was ook af en toe duidelijk te merken. Zo werd er aan het begin van het seizoen (14 september) met 9-1 verloren van AZ: spelers moesten duidelijk wennen aan de offensieve speelstijl van de coach. Van Persie liet Heerenveen achter op een negende plek, maar door de kleine verschillen in de middenmoot en het rechterrijtje had de Friese ploeg met een beetje ongeluk ook vijftiende kunnen staan. In de beker ging Heerenveen pijnlijk ten onder tegen Quick Boys. Nu mag Van Persie zijn kunsten gaan tonen bij Feyenoord, al werd er mogelijk een interessante trainer bij de clubleiding van de Rotterdammers over het hoofd gezien.

Artikel gaat verder onder video

De oud-voetballer van onder andere Arsenal en Manchester United moet Feyenoord uit het slop trekken. In Europa zijn de prestaties tot dusver uitstekend, in de Eredivisie vallen die flink tegen. Aartsrivaal Ajax staat al een straatlengte van veertien punten voor, maar ook PSV lijkt met negen punten voorsprong uit zicht verdwenen. De doelstelling voor Van Persie is duidelijk: concurrenten AZ, FC Utrecht en FC Twente onder Feyenoord houden en zo beslag leggen op de derde plek. Daarmee zouden de Rotterdammers in de derde voorronde van de Champions League instromen en dus eventueel meedoen aan het miljardenbal.

LEES OOK: Hans Kraay jr. stoort zich aan één aspect van overstap Van Persie: 'Word ik chagrijnig van'

Belangrijke periode breekt aan

Van Persie moet in de komende elf Eredivisiewedstrijden laten zien wat hij in huis heeft. De Rotterdammers spelen nog zes duels in de eigen Kuip, te beginnen met een thuiswedstrijd tegen NEC. Aankomende zaterdag om 20.00 uur wordt dat duel afgetrapt. De laatste vier thuiswedstrijden (inclusief Champions League-duels tegen AC Milan en Bayern München) werden allemaal gewonnen, dus daar kan Feyenoord op voortborduren. De doelcijfers van de betreffende duels zijn ook niet mals: 9-1. Een nieuwe overwinning in De Kuip zou een mooie start zijn voor Van Persie, die vervolgens ook thuis aantreedt tegen Internazionale en FC Groningen.

© Imago

NEC is momenteel bezig aan een mindere fase. Uit de laatste vier duels werden slechts twee punten gepakt onder de leiding van Rogier Meijer. Op vreemde bodem pakten de Nijmegenaren slechts negen punten uit elf wedstrijden. De laatste uitoverwinning dateert van 11 januari, toen PEC met 0-1 verslagen werd. Blikvangers bij NEC zijn met name Vito van Crooij en Sami Ouaissa.

LEES OOK: Foppe de Haan onthult wat hij Robin van Persie appte na vertrek bij Heerenveen

Blessures bij Feyenoord

Feyenoord kampt zoals bekend met meerdere blessuregevallen. Quinten Timber is tot april uitgeschakeld, terwijl Justin Bijlow en Calvin Stengs midden maart weer terug zouden kunnen keren in de selectie van Feyenoord. Jordan Lotomba staat met een onderbeenbreuk al langere tijd aan de kant. Voor Ayase Ueda, Gernot Trauner en Bart Nieuwkoop komt de wedstrijd iets te vroeg, terwijl In-beom Hwang en Ramiz Zerrouki op het moment van schrijven nog twijfelgevallen zijn voor het treffen met de Nijmegenaren. Bovendien is het ook even afwachten in hoeverre Van Persie zijn eigen stempel wil drukken aan de hand van de basisopstelling van zaterdag. Heel veel opties heeft de 41-jarige trainer momenteel niet, tenzij enkele twijfelgevallen weer zouden kunnen starten. De kans op veel wisselingen in de opstelling is dan ook klein.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem sluit zich niet aan bij berichtgeving en komt met héél ander geluid over Van Persie

Waar verschillende journalisten nog vóór zijn aanstelling al verkondigden dat Robin van Persie een lastige uitdaging staat te wachten bij Feyenoord, denkt Willem van Hanegem er juist héél anders over.