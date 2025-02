Feyenoord - Sparta Rotterdam op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 8 februari 2025 is het tijd voor de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam. De wedstrijd wordt gespeeld in De Kuip en belooft een spannende ontmoeting te worden tussen de twee stadsgenoten. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uitgezonden?

Hoe laat begint Feyenoord - Sparta Rotterdam?

De aftrap van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam is om 21:00 uur. De voorbeschouwing op het duel is te zien in De Eretribune.

Op welke zender is Feyenoord - Sparta Rotterdam te zien?

De Rotterdamse derby wordt uitgezonden op ESPN 2. ESPN 2 is bij veel providers beschikbaar als onderdeel van een aanvullend abonnement. Bij KPN is ESPN 2 te vinden op kanaal 15 en bij Ziggo op kanaal 421. Controleer bij je provider of je toegang hebt tot dit kanaal.

Hoe staan Feyenoord en Sparta Rotterdam ervoor in de Eredivisie?

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord staat momenteel op de vijfde plaats in de Eredivisie met 36 punten uit 20 wedstrijden. De ploeg uit Rotterdam-Zuid heeft een wisselvallige reeks achter de rug met een recente nederlaag tegen Ajax (2-1) en een zware verliespartij tegen Lille (6-1), maar ook een indrukwekkende overwinning op Bayern München (3-0).

Sparta Rotterdam bevindt zich in de onderste regionen van de ranglijst, op de zestiende plaats met 20 punten uit 21 wedstrijden. De Kasteelheren hebben recent een belangrijke overwinning geboekt tegen Groningen (1-0) en wisten ook verrassend te winnen van AZ (1-2).

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam laten een licht voordeel zien voor Feyenoord. In de meest recente wedstrijd eindigde het duel in een 1-1 gelijkspel, terwijl de voorgaande ontmoeting in De Kuip met 2-0 werd gewonnen door Feyenoord. De derby belooft opnieuw een spannende strijd te worden tussen de twee stadsgenoten.