Fortuna Sittard - Ajax op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zondag 9 februari 2025 staat de spannende ontmoeting tussen Fortuna Sittard en Ajax op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in Fortuna Sittard Stadion. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uitgezonden?

Hoe laat begint Fortuna Sittard - Ajax?

De aftrap van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax is 14:30 uur. De voorbeschouwing begint om 14:10 uur.

Op welke zender is Fortuna Sittard - Ajax te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN te vinden op kanaal 14 en bij Ziggo op kanaal 18.

Hoe staan Fortuna Sittard en Ajax ervoor in de Eredivisie?

Ajax staat momenteel op de tweede plaats in de Eredivisie met 48 punten uit 20 wedstrijden. De Amsterdammers zijn in goede vorm, met recente overwinningen op Feyenoord (2-1) en Galatasaray (2-1). Fortuna Sittard bevindt zich op de achtste plaats met 26 punten uit 21 wedstrijden. De ploeg heeft het de laatste tijd moeilijk, met slechts één overwinning in de laatste vijf wedstrijden, waaronder een 2-2 gelijkspel tegen Heerenveen.

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen Fortuna Sittard en Ajax laten een wisselend beeld zien. Eerder dit seizoen won Ajax overtuigend met 5-0 in Amsterdam. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in Sittard in een 0-0 gelijkspel. Ajax heeft doorgaans de overhand in deze ontmoetingen, maar Fortuna zal erop gebrand zijn om voor eigen publiek een goed resultaat neer te zetten.