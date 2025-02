Fortuna Sittard deelt triest nieuws over winteraanwinst Daley Sinkgraven

Fortuna Sittard kan dit seizoen geen beroep meer doen op winteraanwinst , zo meldt de Limburgse club woensdagochtend via de officiële kanalen. De Eredivisie-rentree van de 29-jarige middenvelder annex linksback blijft daardoor vooralsnog beperkt tot 77 schamele speelminuten.

Sinkgraven raakte in de eerste helft van dit seizoen volledig op een zijspoor bij Las Palmas. Een transfervrije overstap naar Fortuna moest uitkomst brengen voor de oud-speler van onder meer sc Heerenveen, Ajax en Bayer Leverkusen. Op 9 februari maakte de geboren Drent zijn Eredivisie-debuut namens de Limburgers, toen hij als invaller een klein kwartier meedeed in het met 0-2 verloren thuisduel tegen Ajax.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Danny Buijs is wangedrag Alen Halilovic zat: ‘Hij moet hiermee stoppen, het wordt vervelend’

Afgelopen weekend gunde trainer Danny Buijs Sinkgraven zijn eerste basisplaats, in het uitduel bij AZ (1-0 verlies). De middenvelder werd na een dik uur spelen vervangen door Loreintz Rosier en heeft, naar nu blijkt, een ernstige knieblessure overgehouden aan het duel in Alkmaar. "Het seizoen is voor Daley Sinkgraven vroegtijdig ten einde gekomen", schrijft Fortuna op de clubsite.

Sinkgraven was al eerder lange tijd uitgeschakeld

Het is zeker niet de eerste keer dat Sinkgraven in zijn loopbaan met een langdurige blessure wordt geconfronteerd. In zijn periode bij Ajax moest hij al eens ruim een jaar (tussen november 2017 en december 2018) toekijken, destijds ook vanwege een kwetsuur aan zijn knie. Sinkgraven miste in die periode liefst 49 officiële wedstrijden van de Amsterdammers.

Het seizoen is voor Daley Sinkgraven vroegtijdig ten einde gekomen. De middenvelder heeft een knieblessure opgelopen.



Get well soon.🫶 pic.twitter.com/WeklKHXht9 — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) February 27, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Almere speelde tegen Feyenoord met gezondheid Jochem Ritmeester van de Kamp’

Een schokkende onthulling van Kenneth Perez in Dit was het Weekend.