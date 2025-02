Daley Sinkgraven keert terug in de Eredivisie en kan debuteren tegen oude club

keert vermoedelijk terug in de Eredivisie. Zondagavond heeft Las Palmas zijn contract ontbonden, waardoor de weg openligt voor een transfervrije stap naar Fortuna Sittard.

De Spaanse journalist David Ventura maakt melding van de overstap van Sinkgraven naar Fortuna. Hij moet na de transfervrij aangetrokken middenvelder Edouard Michut de tweede versterking worden van de huidige nummer acht van de Eredivisie.

De 29-jarige Sinkgraven speelde in Nederland al voor sc Heerenveen (38 officiële wedstrijden) en Ajax (86 officiële wedstrijden). Ajax verkocht hem in 2019 aan Bayer Leverkusen, dat de linksback in 2023 transfervrij zag verkassen naar Las Palmas.

Sindsdien droeg Sinkgraven pas vijftien keer het shirt van de Spaanse club. Hij bleek, net als in zijn tijd bij Ajax, erg blessuregevoelig. Door blessureleed dateert zijn laatste competitiewedstrijd van 26 september, toen hij meedeed tegen Real Betis (1-1). Daarna speelde Sinkgraven alleen nog in een bekerwedstrijd tegen Ontinena, op 31 oktober (0-7 zege).

Update 3 februari 09.04 uur: Sinkgraven kan debuteren tegen Ajax

Sinkgraven staat inderdaad op het punt bij Fortuna Sittard terug te keren in de Eredivisie. Voetbal International bevestigt zijn aanstaande rentree op de Nederlandse velden. Sinkgraven traint maandag al mee bij Fortuna Sittard. Mogelijk debuteert hij komend weekeinde al in het shirt van de Limburgers. Voor Sinkgraven staat dan meteen een bijzondere wedstrijd op het programma: Ajax komt zondag namelijk op bezoek.

