Heracles Almelo - FC Utrecht op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Heracles Almelo en FC Utrecht staat op dinsdag 4 februari 2025 tegenover elkaar in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De wedstrijd wordt gespeeld in het Asito Stadion in Almelo. Wie weet zich te plaatsen voor de halve finale van het bekertoernooi? Lees in dit artikel waar en hoe laat de wedstrijd wordt uitgezonden.

Hoe laat begint Heracles Almelo - FC Utrecht?

De aftrap van de wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Utrecht is om 20:00 uur. Scheidsrechter Rob Dieperink is door de KNVB aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is Heracles Almelo - FC Utrecht te zien?

De bekerwedstrijd wordt uitgezonden op Star Channel en ESPN. Star Channel is een open kanaal en te ontvangen op kanaal 11 bij Ziggo en kanaal 16 bij KPN. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket, bij KPN op kanaal 14 en bij Ziggo op kanaal 18.

Recente prestaties van Heracles Almelo en FC Utrecht

Heracles Almelo heeft in de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten behaald, met drie gelijke spelen en twee overwinningen. FC Utrecht heeft ook een gemengd resultaat met twee overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag. Beide teams zullen gemotiveerd zijn om een goed resultaat neer te zetten in deze bekerwedstrijd.

Onderlinge historie

De laatste ontmoeting tussen Heracles Almelo en FC Utrecht eindigde in een 1-1 gelijkspel. In de afgelopen vier ontmoetingen daarvoor heeft FC Utrecht drie keer gewonnen, terwijl Heracles Almelo één keer aan het langste eind trok.