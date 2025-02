Heracles zet kroon op mooie week in spectaculair gevecht met Go Ahead

Heracles Almelo heeft een vermakelijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in zijn voordeel beslist. De ploeg van trainer Erwin van de Looi won met 4-2. Daarmee breidt Heracles de eigen ongeslagen reeks in de Eredivisie uit naar zes wedstrijden, terwijl Go Ahead na zes duels juist weer eens verliest. Heracles klimt naar de dertiende plek; Go Ahead staat zevende.

Beide ploegen bereikten deze week de halve finale van de beker en leefden met een positief gevoel toe naar de krachtmeting. In het eerste half uur was Heracles het meest nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Suf Podgoreanu kreeg twee goede kansen om de score te openen, maar stuitte beide keren op Jari De Busser. Met name bij de tweede kans haalde Go Ahead opgelucht adem, want De Busser tikte de inzet van Podgoreanu tegen de paal.

Go Ahead, dat het moest stellen zonder de naar Ajax vertrokken Oliver Edvardsen en de grieperige Gerrit Nauber, kwam weinig in het stuk voor. Het was dan ook verrassend te noemen dat de bezoekers de score openden. Mathis Suray, de vervanger van Edvardsen, stond vrij in het strafschopgebied, ontving de bal van Oliver Antman en schoot tegendraads raak.

Lang kon Go Ahead niet genieten van de voorsprong, want zes minuten voor de rust kwam Heracles langszij. Aanvoerder Brian De Keersmaecker, die deze week een transfer naar FC Midtjylland zag afketsen, sloeg toe. De Busser werkte een voorzet van Thomas Bruns niet goed weg, waarna Sandro Kulenovic de bal klaarlegde voor De Keersmaecker, die overtuigend afrondde. Vlak voor de pauze liet Kulenovic een goede kans op de 2-1 liggen.

In de tweede helft zocht Heracles naar de overwinning, die in de laatste twintig minuten werd veiliggesteld. Podgoreanu bracht de thuisploeg op voorsprong. Een voorzet van Jannes Wieckhoff belandt bij de tweede paal bij Podgoreanu, die de bal uit de lucht nam en de linkerhoek vond. Voor de Israëliër was het, na 27 schoten, zijn eerste competitiedoelpunt voor Heracles. Vlak daarna werkte Damon Mirani de 3-1 binnen uit een corner.

Go Ahead leek de spanning terug te brengen, want Jakob Breum zorgde prompt voor de 3-2 met een zuiver afstandsschot. Maar direct uit de aftrap vergrootte Heracles de marge weer naar twee. Kulenovic schoof de bal diagonaal in de linkerhoek en besliste de wedstrijd definitief in het voordeel van de Heraclieden. Zo weet Heracles na vijf opeenvolgende remises in thuiswedstrijden weer eens te winnen voor eigen publiek.