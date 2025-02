Loting achtste finales Champions League: wanneer en waar wordt het uitgezonden?

Nu de tussenronde van de Champions League erop zit, zijn er nog zestien clubs actief in het toernooi. Namens Nederland zijn dat Feyenoord, dat dinsdag succesvol een voorsprong verdedigde tegen AC Milan, en PSV, dat woensdag terugkwam van een achterstand tegen Juventus. In de eerstvolgende loting zal worden bepaald tegen welke teams uit de top acht de ploegen die de tussenronde hebben overleefd zullen spelen, terwijl ook de rest van het toernooi zal worden ingevuld. De loting voor het vervolg van de Champions League vindt plaats op vrijdag 21 februari, maar hoe laat? En waar wordt de loting uitgezonden?

Wanneer is de loting voor de achtste finales van de Champions League?

De loting voor de achtste finales van de Champions League vindt plaats op vrijdag 21 februari en begint om 12.00 uur in het Zwitserse Nyon. Na de loting zal niet alleen duidelijk zijn welke ploegen tegen elkaar spelen in de achtste finales, maar ook hoe de rest van de route naar de finale eruit komt te zien.

Waar wordt de loting voor de achtste finales van de Champions League uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

De loting voor de Champions League wordt in Nederland live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. Die uitzending zal om 11.30 uur al van start gaan. De UEFA verzorgt daarnaast ook een livestream die zal worden uitgezonden op de eigen website, uefa.com.

Welke clubs hebben zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League?

De nummers 1 tot en met 8 van de competitiefase van de Champions League hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales van het toernooi. Dat zijn de volgende ploegen:

1. Liverpool

2. FC Barcelona

3. Arsenal

4. Internazionale

5. Atlético Madrid

6. Bayer Leverkusen

7. LOSC Lille

8. Aston Villa

De nummers 9 tot en met 24 hebben in de tussenronde uitgevochten wie zich ook bij de laatste zestien van de Champions League mochten scharen. Gesorteerd op positie in de competitiefase zijn dat de volgende ploegen:

10. Borussia Dortmund

11. Real Madrid

12. Bayern München

14. PSV

15. Paris Saint-Germain

16. Benfica

19. Feyenoord

24. Club Brugge

Hoe werkt de loting voor de achtste finales van de Champions League?

Alle ploegen die waren veroordeeld tot het spelen van de tussenronde, zijn in januari al op hun plek in het schema gezet. Tijdens die loting was vooraf al bepaald dat de nummers 9 en 10 tegen de nummers 23 en 24 zouden spelen, nummers 11 en 12 tegen nummers 21 en 22, enzovoort. Van ieder groepje van vier ploegen voorafgaand aan de tussenronde, zijn er nu nog twee over. De ploegen die de tussenronde hebben overleefd hebben een ongeplaatste status, waardoor zij de eerste wedstrijd van de achtste finales in principe thuis spelen.

Vooraf is bepaald dat de nummers 1 en 2 in de achtste finales gaan spelen tegen een van de winnaars van de tussenrondes met nummers 15, 16, 17 en 18. Nummers 3 en 4 spelen tegen die van 13, 14, 19 en 20, nummers 5 en 6 tegen die van 11, 12, 21 en 22 en nummers 7 en 8 tegen die van 9, 10, 23, en 24. Feyenoord en PSV behoorden respectievelijk als nummers 19 en 14 van de competitiefase tot dezelfde groep in de tussenronde, waardoor beide Nederlandse ploegen tegen de nummer 3 of 4 zullen loten in de achtste finales: Arsenal of Internazionale.

Dit zijn alle mogelijke koppeltjes voor de achtste finales van de Champions League

Liverpool / FC Barcelona – Paris Saint-Germain / Benfica

Lille / Aston Villa – Club Brugge / Borussia Dortmund

Atlético Madrid / Bayer Leverkusen – Real Madrid / Bayern München

Arsenal / Internazionale – PSV / Feyenoord

Hoe ziet het toernooi van Arsenal en Internazionale eruit?

Doordat de koppeltjes van Feyenoord en PSV na de competitiefase aan elkaar waren gelinkt, maar de Nederlandse clubs elkaar bij de loting ontliepen, zitten de Rotterdammers en de Eindhovenaren precies aan de andere kant van het speelschema. Dat betekent ook dat beide clubs vrijdag bij de loting met Arsenal en Internazionale dezelfde mogelijke tegenstanders hebben.

Arsenal kent tot dusver een erg goed seizoen in de Champions League. De Londenaren behaalden negentien punten uit acht duels en eindigden de competitiefase met een positief doelsaldo van dertien. Nadat de eerste wedstrijd gelijk werd gespeeld bij Atalanta (0-0), werden in het Emirates Stadium overwinningen geboekt op PSG (2-0) en Shakhtar Donetsk (1-0). Na een 1-0 nederlaag bij Internazionale herpakte de ploeg van Mikel Arteta zich en werd er met ruime cijfers gewonnen bij Sporting CP (1-5) en tegen AS Monaco (3-0). Na de jaarwisseling verzekerde Arsenal zich van plek drie met overwinningen op Dinamo Zagreb (3-0) en Girona (1-2).

Ook Internazionale pakte in de competitiefase negentien punten uit acht duels, maar met een positief doelsaldo van tien eindigden de Milanezen onder Arsenal. De ploeg van Simone Inzaghi begon het Champions League-seizoen nog met een gelijkspel op bezoek bij Manchester City (0-0), maar boekte daarna vier overwinningen op rij. Rode Ster Belgrado (4-0), Young Boys (0-1), Arsenal (1-0) en RB Leipzig (1-0) werden allen verslagen, alvorens een nederlaag bij Bayer Leverkusen (1-0) volgde. De Italiaanse topclub sloot de competitiefase in stijl af met zeges bij Sparta Praag (0-1) en thuis tegen AS Monaco (3-0).

Wat zijn de speeldata voor de rest van de Champions League?

De heenwedstrijden van de achtste finales van de Champions League staan op 4 en 5 maart op het programma. De returns volgen een week later, op 11 en 12 maart.

In de kwartfinales worden de heenwedstrijden op 8 en 9 april gespeeld, met op 15 en 16 april de terugwedstrijden. De halve finales staan op 29 en 30 april en 6 en 7 mei op de planning. De finale in München zal op zaterdag 31 mei worden gespeeld.