Manchester City en Erling Haaland tot op het bot vernederd door Arsenal

Arsenal heeft de Premier League-kraker tegen Manchester City gewonnen op zondagmiddag. In het noorden van Londen waren de mannen van Mikel Arteta stukken beter dan de formatie van Pep Guardiola. Het was vooral een pijnlijke middag voor Erling Haaland. De Noorse superspits van Manchester City werd op meerdere manieren pijnlijk geprovoceerd door Arsenal-spelers. Het was niet de middag van Manchester City: 5-1.

Op zondagmiddag werd er een absolute kraker in de Premier League gespeeld. In het noorden van Londen kwam Manchester City op bezoek bij Arsenal. Het was een wedstrijd tussen de nummer twee en de nummer vier van de Engelse competitie. Het Liverpool van Arne Slot staat momenteel onbedreigd bovenaan, maar daaronder stond Arsenal, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Manchester City, op de tweede plaats. Tussen Arsenal en Manchester City stond Nottingham Forest nog. De vorige editie, gehouden in het Etihad Stadium, eindigde in een 2-2. Het meest memorabele moment kwam van Erling Haaland, die de bekende ‘stay humble’-uitspraak deed tegen een van de Gunners.

In de eerste helft van de Premier League-kraker tussen Arsenal en Manchester City namen de Londenaren al vroeg de leiding. In de tweede minuut opende Arsenal de score, wat hen een vroege voorsprong gaf. Na deze vroege treffer bleef Arsenal de bovenliggende partij. In de 18e minuut noteerde Manchester City zijn eerste kans; Marmoush besloot uit te halen, maar zijn schot zeilde over het doel van doelman Raya. Arsenal bleef echter aandringen en leek dichter bij een tweede doelpunt dan City bij de gelijkmaker.

Een van de grootste kansen voor Arsenal kwam in de 27e minuut. Kai Havertz kwam vrij rond de penaltystip, maar tot ontzetting van de thuisfans schoot hij de bal naast het doel. Kort daarvoor, in de 26e minuut, ontving de Nederlander Jurriën Timber een gele kaart na een overtreding op Savinho. Manchester City kreeg ook mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen. In de 24e minuut kopte Gvardiol uit een corner, maar doelman Raya toonde een geweldige reflex door de bal op de lat te tikken, waardoor de kans verkeken was. Even later, in de 34e minuut, kreeg Akanji een kopkans, maar hij wist Raya niet te passeren. Vlak voor rust, in de 42e minuut, was Bernardo Silva dicht bij de gelijkmaker voor Manchester City, maar het lukte hem niet om te scoren. De eerste helft eindigde met een 1-0 voorsprong voor Arsenal, dat de wedstrijd tot dat moment domineerde.

In de 55e minuut viel de gelijkmaker voor de ploeg uit Manchester. Savinho gaf een afgemeten voorzet, waardoor Haaland redelijk makkelijk kon binnenkoppen. De gelijkmaker was echter van korte duur, want twee minuten later lag de bal al bij Ortega in het net. Thomas Partey kwam vrij op het middenveld en besloot vanaf een meter of twintig uit te halen. Via de rug van Stones dwarrelde de bal in het doel. Dik vijf minuten later verdubbelde Arsenal de marge, want het werd 3-1. Een geweldige actie van Lewis-Skelly: het talent krulde de bal via de binnenkant van de paal heerlijk binnen. De back deed de Haaland-celebration om zijn goal te vieren. De Noorse spits had ooit ‘Who the fuck are you?’ tegen hem gezegd, dus dit was pure karma. Pure shithousery in het Emirates Stadium.

In de 77e minuut viel de beslissing: de 4-1. Ditmaal was het Havertz die scoorde. Via een counter kwam de Duitser aan de bal, en hij krulde de bal uitstekend binnen. Arsenal kreeg daarna nog kansen op de 5-1, en uiteindelijk was Nwaneri de gelukkige. Hij schoot de 5-1 heel knap binnen. Dat was meteen het einde van de wedstrijd.