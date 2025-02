Manchester City bekert na wonderbaarlijk tegendoelpunt met pijn en moeite door

Manchester City heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de FA Cup. Ondanks een prachtig openingsdoelpunt van Leyton Orient wisten the Citizens met 1-2 te winnen van de nummer zes van de League One.

Leyton kwam op voorsprong via een schot van grote afstand: in de zestiende minuut van de wedstrijd probeerde Jamie Donley het van ruim veertig meter. Hij zag doelman Stefan Ortega voor zijn lijn staan en schoot over hem heen. De bal belandde via de onderkant van de lat tegen het lichaam van Ortega en in het net. Zodoende gaat de treffer de boeken in als een eigen doelpunt van Ortega.

De commentator van Viaplay reageert verheugd op het doelpunt: "David Beckham, Xabi Alonso, Jamie Donley!" Donley wordt dit seizoen door Tottenham Hotspur verhuurd aan Leyton en maakt een goede indruk in de League One.

Manchester City, dat grotendeels aantrad met een B-elftal, wist de wedstrijd in de tweede helft toch nog naar zich toe te trekken dankzij twee invallers. Abdukodir Khusanov veranderde een schot van Rico Lewis van richting en kreeg de 1-1 op zijn naam; Kevin De Bruyne tikte in de 79ste minuut de 1-2 binnen.

Vlak voor tijd miste Leyton-aanvoerder Daniel Happe een gigantische kans op de gelijkmaker: van dichtbij schoot hij over nadat de bal via een vrije trap voor zijn voeten belandde. Bij een gelijkspel zouden de teams meteen aan de penaltyserie beginnen, maar dat lot bleef Manchester City bespaard.

