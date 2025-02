‘Rashford nú al bezig met vertrek bij Aston Villa’

is nog maar net gepresenteerd bij Aston Villa, maar zou alweer een vertrekwens hebben, meldt Teamtalk. Hij zou zijn zinnen hebben gezet op een buitenlandse transfer na zijn huurperiode in Birmingham.

Aston Villa huurde Rashford afgelopen week van Manchester United, waar hij sinds zijn jeugd voor speelde. Bij die huurdeal zou een optie tot koop van veertig miljoen pond inbegrepen zitten. Rashford kreeg bij Manchester United te weinig speeltijd onder zijn nieuwe coach, Ruben Amorim, na het vertrek van Erik ten Hag.

Naast Rashford haalde Aston Villa ook al twee andere grote namen binnen om de aanval te versterken. Donyell Malen kwam definitief over van Borussia Dortmund en Marco Asensio verliet Paris Saint-Germain op huurbasis voor een strijd om de Champions League-tickets in de Premier League. Rashford zou, ondanks de optie tot koop, niet langer dan tot het eind van dit seizoen in Birmingham willen blijven.

Rashford, zestigvoudig Engels international, zou zich door het seizoen af te maken bij Aston Villa in de kijker kunnen spelen bij grote buitenlandse clubs, zoals FC Barcelona. Door de financiële situatie bij de Catalaanse club zou een transfer in de zomer, in tegenstelling tot de winter, wél tot de mogelijkheden behoren.

