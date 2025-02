Meest succesvolle doelman van de Champions League speelt niet tegen Feyenoord of PSV

Internazionale kan in de achtste finale van de Champions League niet beschikken over . De grootmacht uit de Serie A bevestigt dat de keeper een gebroken duim heeft. Italiaanse media verwachten dat hij minstens drie weken aan de kant staat, waardoor de wedstrijden in de achtste finale tegen Feyenoord of PSV te vroeg lijken te komen.

Sommer is de onbetwiste eerste keus onder de lat bij Inter. Hij speelde dit seizoen 35 officiële wedstrijden en hield 19 keer zijn doel schoon. De 36-jarige Zwitser was in de competitiefase goed voor achttien reddingen in acht wedstrijden. Met hem in het doel incasseerde Inter in de gehele competitiefase slechts één doelpunt, uit bij Bayer Leverkusen (1-0 nederlaag). Daarmee was hij verreweg de meest succesvolle doelman in de competitiefase.

Sommer miste dit seizoen pas één officiële wedstrijd: in het duel met Udinese in de achtste finale van de Coppa Italia (19 december) kreeg Josep Martínez de voorkeur. Naar verwachting is Martínez ook tegen Feyenoord of PSV de vervanger van Sommer. De Spanjaard kwam afgelopen zomer voor 13,5 miljoen euro over van Genoa.

Inter wordt tijdens de loting van vrijdagmiddag gekoppeld aan Feyenoord of PSV. De wedstrijden in de achtste finale van de Champions League vinden plaats op 4/5 en 11/12 maart. Sommer mist naar verwachting ook minstens drie competitieduels en de Coppa Italia-wedstrijd tegen Lazio.

