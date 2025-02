Bosz verrast met opstelling PSV tegen Willem II: winteraanwinst start in de basis

De opstelling van PSV voor het thuisduel met Willem II is bekend. Trainer Peter Bosz gunt winteraanwinst enigszins verrassend zijn debuut als basisspeler voor de Eindhovenaren. Ook keert tegen de Tilburgers terug in het elftal.

PSV bereikte midweeks met een 2-0 zege op Feyenoord de halve finales van het toernooi om de KNVB Beker. Ten opzichte van dat duel verdwijnt bekerkeeper Joël Drommel weer uit de basiself van Bosz en keert Walter Benítez terug onder de lat. In de verdediging voert Bosz liefst wijzigingen door: de tegen Feyenoord geschorste Armando Obispo keert terug in het centrum, dat hij verrassend vormt met Adamo Nagalo die de plaats van Ryan Flamingo inneemt. Ook winteraanwinst Tyrell Malacia verschijnt aan de aftrap, ten koste van Mauro Júnior.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Werk aan de winkel voor PSV en Stewart: zeven aflopende contracten, waaronder meerdere sterkhouders

Jerdy Schouten, die tegen de Rotterdammers een linie terug werd gehaald, keert door de rentree van Obispo terug op het middenveld, waar Joey Veerman en en Guus Til hun basisplaatsen behouden maar Ismail Saibari uit het elftal verdwijnt. Voorin behoudt Luuk de Jong vanzelfsprekend zijn basisplaats in de spits. Door het wegvallen van de geblesseerde Ricardo Pepi, die dit seizoen niet meer in actie komt, zit Jasper Uneken op de bank. Op rechts handhaaft Bosz Johan Bakayoko, maar op links verliest Ivan Perisic zijn basisplaats aan Noa Lang.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Nagalo, Obispo, Malacia; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang

Ook de opstelling van de bezoekers is bekend. Willem II-trainer Peter Maes voert twee wijzigingen door ten opzichte van het met 0-2 verloren thuisduel met AZ van afgelopen weekend. Linksback Runar Sigureirsson is zijn basisplaats kwijt en wordt vervangen door Tommy St. Jago, waardoor Mickäel Tirpan als rechtsback begint en Jesse Bosch op het middenveld mag starten. Voorin ontbreekt spits Jeremy Bokila, die tegen AZ rood zag en derhalve geschorst is. Zijn plek wordt ingenomen door Kyan Vaesen

Opstelling Willem II: Didillon-Hödl; Tirpan, Behounek, Schouten, St. Jago; Sandra, Bosch, Lambert, Fatah; Meerveld, Vaesen.

Wie wint de wedstrijd tussen PSV en Willem II? Laden... 64.8% PSV 12.4% Willem II 22.8% Gelijkspel 145 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Meegereisde fans van Feyenoord schelden een speler van PSV uit

In de tweede helft van het duel tussen PSV en Feyenoord was gescheld te horen vanuit het uitvak.