PEC Zwolle en Heerenveen hebben in de onvervalste blauw-witte-derby van de Eredivisie elkaar in evenwicht gehouden, de Zwollenaren en de Friezen eindigden het duel met een 1-1 stand. Er is weinig op af te dwingen, beide ploegen maakten geen aanspraak op de volle buit.

De wedstrijd begon na een schitterende sfeeractie van de FEU, de harde kern van Zwolle. Het iconische hiphopduo OpgeZwolle werd in het het zonnetje gezet. X en X stonden groot afgebeeld op een spandoek met daarbij de tekst ‘Omgeving vertrouwd geboren en getogen’.

Sfeeractie voorafgaand aan PEC Zwolle - sc Heerenveen: een ode aan rapformatie Opgezwolle! pic.twitter.com/vtSO1TDqld — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) February 16, 2025

Al na tien minuten was het raak voor de thuisploeg. Wie anders dan Dylan Vente was de doelpuntenmaker. De beginfase was volledig in handen voor de bezoekers uit Heerenveen, maar de eerste de beste uitbraak van Zwolle was ook gelijk raak. De bal kwam uiteindelijk voor de voeten van Odysseus Velanas, die het overzicht bewaarde en de bal panklaar afleverde bij Vente. De spits van de Zwollenaren maakte met deze intikker zijn tiende competitiedoelpunt dit seizoen. De Surinamer was in de laatste vijf duels, tegen AZ, FC Utrecht, PSV, Fortuna Sittard en dus Heerenveen zes keer trefzeker. Indrukwekkende cijfers.

Na een half uur kon Zwolle de voorsprong verdubbelen via Anselmo García Mac Nulty. De in Spanje geboren Ier - Ja, ze bestaan - kreeg de bal na een corner op zijn voet alleen kon er geen richting aan geven. Waardoor hij was overgelaten aan het lot en een beetje geluk, maar dat was op dit moment niet aan hem besteed. De bal stuiterde vlak langs de paal, maar Heerenveen leek wel wakker te zijn na die kans.

Het duurde uiteindelijk een uur voordat Heerenveen de stand verdiend op gelijke hoogte kwam. Marcus Linday leek van dichtbij de bal in het Zwolse doel te schieten maar doelman Jasper Schendelaar wist weer eens op schitterende wijze zijn doel schoon te houden, maar in de rebound was het Alireza Jahanbakhsh die de bal in de verre hoek wist te schuiven.

In het laatste halve uur was er weinig te beleven in het zonovergoten en bomvolle MAC3Park. Beide ploegen weten dat het linkerrijtje dichtbij is, maar dat je met een klein aantal mindere resultaten ook ineens een vrije val kan maken. Daarom wilden de mannen op het veld geen van allen te veel risico nemen op een nederlaag. Dat zorgde voor een tactisch schaakspel en een laag aantal kansen. De grootste kans in de slotfase was voor x.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Heerenveen stijgt twee plekjes en is nu terug te vinden op plek negen, in het linkerrijtje dus. PEC Zwolle blijft op plek dertien staan, maar aangezien het verschil tussen nummer acht FC Groningen en nummer vijftien Willem II slechts drie punten is is elk punt mooi meegenomen voor Prins Hendrik Ende Desespereert Nimmer Combinatie Zwolle.