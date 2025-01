PEC Zwolle - FC Utrecht op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Aanstaande zaterdag 1 februari 2025 is het tijd voor de Eredivisie-ontmoeting tussen PEC Zwolle en FC Utrecht. De wedstrijd wordt gespeeld in het MAC³PARK stadion in Zwolle en de aftrap is om 18:45 uur. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 2.

Hoe laat begint PEC Zwolle - FC Utrecht?

De aftrap van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Utrecht is om 18:45 uur. Zorg dat je op tijd inschakelt om niets van de actie te missen.

Op welke zender is PEC Zwolle - FC Utrecht te zien?

De wedstrijd is live te volgen op ESPN 2. ESPN 2 is beschikbaar voor abonnees van ESPN, en kanalen kunnen variëren afhankelijk van je provider. Controleer je lokale zenderlijst voor de exacte kanaalnummers.

Recente prestaties van PEC Zwolle en FC Utrecht

PEC Zwolle heeft de laatste weken wisselende resultaten geboekt. Voorafgaand aan een knappe 1-4 overwinning op Fortuna Sittard en een 3-1 zege tegen PSV, verloren ze met 0-1 van NEC en speelden ze gelijk tegen RKC (1-1). FC Utrecht daarentegen heeft een solide reeks achter de rug met een 1-1 gelijkspel tegen Heracles en een 0-0 tegen AZ. Ze boekten overwinningen op RKC (1-2) en Feyenoord (1-2), maar leden een pijnlijke 2-5 nederlaag tegen Fortuna.

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen PEC Zwolle en FC Utrecht laten een gemengd beeld zien. In de meest recente wedstrijd op 11 augustus 2024 won Utrecht met 1-0. Daarvoor, op 3 april 2024, was Utrecht ook de sterkere partij met een 5-1 overwinning. Echter, op 27 augustus 2023 wist PEC Zwolle met 1-0 te winnen van Utrecht.