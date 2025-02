Kijkers ontdekken bizarre gewoonte van Noa Lang tijdens het praten

Het interview van , na de wedstrijd tussen PSV en Willem II (1-1), houdt de gemoederen bezig op sociale media. Op de video van ESPN wordt op bijvoorbeeld Facebook en X massaal gereageerd. Veel reacties gaan over de kritiek van Lang op het PSV-publiek, maar kijkers raken ook niet uitgepraat over een aparte tic van de aanvaller.

Gedurende het interview maakte Lang meerdere ‘scheetgeluiden’ met zijn mond. “Waarom laat ie al een scheet tussen het praten door? Heel onbeschoft”, luidt een reactie op Facebook met meer dan duizend likes. “Prrrrpt”, is een andere veelvuldig gelikete reactie.

Artikel gaat verder onder video

Op X heeft een gebruiker zelfs een compilatie gemaakt van de opmerkelijke geluiden van Lang. De PSV’er, die op fraaie wijze het openingsdoelpunt maakte in het Philips Stadion, sprak in het interview zijn ergernis uit over het vermeende negativisme bij de PSV-fans.

Een selectie aan de reacties op het interview:

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang krijgt ondanks magisch moment in minuut 66 een veeg uit de pan

Mario Been keek zaterdagavond met gemengde gevoelens naar PSV-aanvaller Noa Lang.