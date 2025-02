Nieuwe domper voor PSV: sterkhouder komende periode buitenspel wegens blessure

ligt een tijdje uit de roulatie bij PSV, zo maakt de club zaterdagavond – vlak voor de wedstrijd tegen NEC Nijmegen – bekend. De Franse verdediger heeft een spierblessure opgelopen tijdens de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (3-2).

Vlak na de bekendmaking van de opstelling voor de wedstrijd tegen NEC komt PSV met een bericht op de officiële clubkanalen. De Eindhovenaren melden dat Boscagli 'de komende periode buitenspel staat met een spierblessure'.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opstelling PSV: Sterkhouder ontbreekt tegen NEC, Bosz wisselt vijf keer

De 27-jarige verdediger heeft een blessure overgehouden aan het duel met Liverpool. "Het wordt komende week even afwachten hoe mijn lichaam reageert, daarna kunnen we beter bepalen hoe lang ik er exact uit zal zijn”, reageert Boscagli. “De timing is vervelend, met zoveel belangrijke wedstrijden op komst. Maar ik zal alles op alles zetten om zo snel mogelijk weer de groepstraining te hervatten", sluit hij af.

Boscagli is al jaren een van de belangrijkste schakels in de ploeg van PSV. De linkspoot kwam dit jaar al in 29 wedstrijden in actie. Komende zomer loopt het contract van de Fransman af in Eindhoven.