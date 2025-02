Opstelling PSV: Sterkhouder ontbreekt tegen NEC, Bosz wisselt vijf keer

Peter Bosz heeft zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen NEC Nijmegen bekendgemaakt. De oefenmeester van PSV wisselt flink ten opzichte van de midweekse Champions League-zege op Liverpool (3-2). Onder meer Jerdy Schouten keert terug in de Eindhovense ploeg. Opvallend genoeg is Olivier Boscagli niet van de partij.

PSV stelde woensdag de tussenronde van de Champions League veilig door met 3-2 te winnen van het ‘B-elftal’ van Liverpool-trainer Arne Slot. Ook de Eindhovenaren moesten het doen met een aantal ongebruikelijke namen. Schouten kreeg rust en Ryan Flamingo ontbrak wegens een schorsing, waardoor Tygo Land en Armando Obispo aan de aftrap begonnen.

Ook Rick Karsdorp, Guus Til en Ricardo Pepi stonden bij de eerste elf op het wedstrijdformulier. Laatstgenoemde is echter geblesseerd geraakt en Karsdorp en Til beginnen op de bank tegen NEC.

Walter Benítez is zaterdagavond de nummer één bij PSV. Voor zijn neus staan, van rechts naar links, Richard Ledezma, Flamingo, Obispo en Mauro Júnior. Op het middenveld keert Schouten dus terug. Bosz kiest voor Ismael Saibari en Joey Veerman als andere middenvelders. Voorin keert Luuk de Jong terug in de spits bij de Eindhovenaren. Ivan Perisic en Johan Bakayoko starten vanaf de flanken.

Boscagli ontbreekt in de opstelling van PSV. Het is nog niet duidelijk wat de reden hierachter is. Ook Noa Lang is nog altijd niet van de partij bij de Eindhovenaren.

Opstelling PSV tegen NEC:

Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Schouten, Veerman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Perisic.

