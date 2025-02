Mario Been weet welke linksback PSV deze winter moet kopen

Als het aan Mario Been ligt, versterkt PSV zich deze transferperiode met . De analist van ESPN geeft de voorkeur aan de verdediger van FC Utrecht boven van FC Twente, die ook in beeld is. PSV is op zoek naar een nieuwe linksback de transfers van Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Oppegard (AJ Auxerre).

Nadat Oppegard al op weg naar de uitgang was bij PSV, kregen de Eindhovenaren ook een niet te weigeren bod op Dams vanuit Saudi-Arabië. De jonge Belg vertrok voor zo’n tien miljoen euro naar het Midden-Oosten. Totdat Sergiño Dest weer fit is, heeft Peter Bosz met Mauro Júnior nu nog maar een linksback in zijn selectie, dus werd PSV in de voorbije weken in verband gebracht met El Karouani en Salah-Eddine. Ook Nicola Zalewski is in beeld, maar de Pool lijkt op weg naar Internazionale.

In De Eretribune komt de linksbackpositie van PSV ter sprake. Been geeft aan het ‘logisch’ te vinden dat El Karouani, gezien zijn goede seizoen, op de radar staat bij PSV. “Ik denk ook dat hij zo mee kan spelen bij PSV”, geeft de voormalig trainer aan. Toch denkt hij dat Frans van Seumeren en FC Utrecht de verdediger niet zomaar willen laten gaan, nu ze op plek drie in de Eredivisie staan. “Ik kan me niet voorstellen dat ze hem laten gaan.”

El Karouani geen tien miljoen waard

Jan Joost van Gangelen vraagt Been vervolgens wie hij zou kiezen tussen El Karouani en Salah-Eddine. “Ik zou hem kiezen”, antwoordt de analist terwijl El Karouani in beeld verschijnt. Kees Kwakman is het daarmee eens. “Ik denk dat hij verdedigend iets betrouwbaarder is. Salah-Eddine is in aanvallend opzicht wel enorm gegroeid, dus het zijn iets andere types.” De analist begrijpt dan ook dat deze twee spelers in beeld zijn bij PSV. “Het zijn jonge jongens waar nog groei in zit die absoluut bij PSV kunnen aanhaken.” Gelijk de tien miljoen die PSV voor Dams heeft ontvangen betalen aan FC Twente of FC Utrecht vindt Kwakman wel iets te veel geld. “Je moet er ook rekening mee houden dat het uit Saudi-Arabië is en daarom tien miljoen is voor Dams. Dat betekent niet dat El Karouani ook tien miljoen waard is.”

Welke linksback moet PSV deze winter naar Eindhoven halen? Laden... 64.8% Souffian El Karouani 35.2% Anass Salah-Eddine 193 stemmen

