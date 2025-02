PSV zet Eredivisie-smaakmaker nog niet uit het hoofd: 'Er lijkt een kier te zijn'

PSV blijft hopen op de komst van , meldt Marco Timmer van Voetbal International. De linksback van FC Twente is kandidaat om de naar Al-Ahli vertrokken Matteo Dams en de naar AJ Auxerre vertrokken Fredrik Oppegard op te volgen. Volgens de journalist van het tijdschrift lijkt er 'ergens een kier te zijn' in de opstelling van de Tukkers.

De Eindhovenaren hebben vrijdagavond een eerste bod neergelegd bij FC Twente van naar verluidt zes miljoen euro. Technisch directeur Arnold Bruggink heeft dit bod zonder pardon van tafel geveegd en is niet van plan om mee te werken aan een tussentijds vertrek van Salah-Eddine, die vorig jaar in de winterse transferperiode definitief werd overgenomen van Ajax.

Aan het begin van het seizoen was er bij de technische leiding van de Enschedese club twijfels over de linksback, waardoor Bas Kuipers werd aangetrokken als concurrent. Tegen ieders verwachting in werd de concurrentiestrijd beslist in het voordeel van Salah-Eddine, die zich onder trainer Joseph Oosting ondertussen heeft ontpopt tot een onmisbare basiskracht. De 23-jarige Amsterdammer is een van de sterkhouders van FC Twente en was afgelopen donderdag in het Europa League-treffen met Besiktas de beste man op het veld.

PSV gaat terugkomen voor Salah-Eddine

PSV zag een eerste bod op Salah-Eddine dus geweigerd worden, maar volgens Timmer lijkt het niet uitgesloten dat de Eindhovenaren nog terugkomen voor de linksback. De verslaggever stelt dat PSV de hoop op de komst van de oud-Ajacied nog altijd niet heeft opgegeven na de eerste 'nee' van FC Twente. "Er lijkt wel ergens een kier te zijn in de opstelling van de Tukkers", schrijft hij op X.

Salah-Eddine vindt PSV mooie club

Na afloop van die wedstrijd werd Salah-Eddine gevraagd naar de interesse van PSV en hield hij vol niet te zijn benaderd door de Eindhovenaren. Op de vraag of hij PSV 'een mooie club' vindt kon hij een grote grijns niet onderdrukken. "Niet alleen PSV, maar een aantal clubs. Maar PSV is een mooie club", klonk het. Oosting is er in ieder geval alles aangelegen om zijn smaakmaker te behouden. "Daar doe ik mijn bokshandschoenen wel voor aan", liet de FC Twente-trainer weten.

PSV heeft ook El Karouani op de korrel

Hoewel Salah-Eddine momenteel de voornaamste kandidaat lijkt om Dams en Oppegard op te volgen, is PSV ook in verband gebracht met FC Utrecht-linksback Souffian El Karouani. Ook de Domstedelingen zijn echter niet van plan om hun sterkhouder deze winter te laten gaan. Verder wordt ook Nicola Zalewski, in de zomer ook al gelinkt aan PSV, genoemd. De Poolse flankspeler lijkt echter op weg naar Internazionale.

