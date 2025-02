Real Madrid - Atlético Madrid op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 8 februari 2025 staat de Madrileense derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid op het programma. Deze kraker in de Spaanse LaLiga belooft een spannende strijd te worden tussen de huidige nummers één en twee van de competitie. Beide teams zijn in topvorm en zullen alles op alles zetten om de drie punten binnen te halen. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uitgezonden?

Hoe laat begint Real Madrid - Atlético Madrid?

De aftrap van de wedstrijd tussen Real Madrid en Atlético Madrid is om 21:00 uur. De voorbeschouwing op Ziggo Sport begint om 20:00 uur

Op welke zender is Real Madrid - Atlético Madrid te zien?

In Nederland wordt de wedstrijd tussen Real Madrid en Atlético Madrid uitgezonden op tv op Ziggo Sport. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is Ziggo Sport Totaal beschikbaar als aanvullend pakket bij diverse providers.

Hoe staan Real Madrid en Atlético Madrid ervoor in La Liga?

Artikel gaat verder onder video

Real Madrid voert momenteel de ranglijst aan met 49 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 29. Atlético Madrid volgt op de tweede plaats met 48 punten en een doelsaldo van 23. Beide teams hebben hun laatste wedstrijden overtuigend gewonnen, wat de derby extra spannend maakt.

Recente ontmoetingen

De laatste vijf ontmoetingen tussen Real Madrid en Atlético Madrid eindigden drie keer in een gelijkspel, terwijl Atlético Madrid twee keer wist te winnen. De meest recente ontmoeting eindigde in een 1-1 gelijkspel op 29 september 2024.