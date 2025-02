Mo Allach verlaat RKC Waalwijk voor andere club uit de Eredivisie

Mo Allach is bezig aan zijn laatste maanden als technisch directeur van RKC Waalwijk, zo maakt de Eredivisionist dinsdagmiddag bekend. De 51-jarige oud-verdediger maakt de overstap naar FC Groningen. Allach was sinds begin 2020 verantwoordelijk voor het technisch beleid bij de Brabantse club.

Allach werkte eerder tussen 2009 en 2011 al eens twee seizoenen als directeur spelersbeleid bij RKC. Die functie vervulde hij daarnaast ook bij VVV-Venlo, FC Twente, Maccabi Haifa en Vitesse. Bij die laatste club fungeerde Allach tussen maart 2019 en januari 2020 bovendien als technisch adviseur, voordat hij als technisch directeur terugkeerde in het Mandemakers Stadion.

"Sinds zijn terugkeer in 2020 heeft Allach gebouwd aan een stabiele strategische basis, waarin hij de voetbalvisie en organisatie van RKC Waalwijk verder heeft ontwikkeld. Onder zijn technische leiding heeft RKC zich op eigen kracht weten te handhaven in de Eredivisie en is de club gegroeid, zowel binnen als buiten de lijnen", schrijft RKC over het aanstaande vertrek van Allach. Algemeen directeur Willem van der Linden is Allach erkentelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen jaren: "Mo heeft een enorme rol gespeeld in de ontwikkeling van RKC Waalwijk in de afgelopen jaren. Zijn creatieve en strategische blik, netwerk en oog voor talent hebben ons als club geholpen om verder te bouwen en op Eredivisie-niveau te blijven presteren", aldus Van der Linden.

'Alles aan doen om RKC opnieuw veilig te spelen'

"RKC is en blijft een bijzondere club voor mij", reageert Allach zelf. "De afgelopen vijf jaar hebben we, samen met de RvC en een aantal echte clubmensen, stappen gezet en een sterke basis gelegd. Ik heb voor mezelf besloten na vijf jaar de balans op te maken. Ik ben trots op wat we met z’n allen hebben bereikt en kijk uit naar de laatste maanden waarin we er alles aan zullen doen om RKC opnieuw veilig te spelen in de Eredivisie", besluit de vertrekkend technisch directeur. Daartoe zal de ploeg van trainer Henk Fraser nog alle zeilen bij moeten zetten. RKC bivakkeert momenteel op de zeventiende plaats in de competitie, die aan het einde van de rit rechtstreekse degradatie zou betekenen. Het gat met de 'veilige' vijftiende plaats, op dit moment bezet door Heracles Almelo, bedraagt zeven punten.

FC Groningen

Na dit seizoen gaat Allach aan de slag bij FC Groningen, waarmee hij Frank van Mosselveld achterna gaat. Van Mosselveld maakte eerder als technisch directeur de overstap van Waalwijk naar Groningen. Allach volgt Ard Langeler op bij FC Groningen, die onder de vorige algemeen directeur Wouter Gudde naar voren werd geschoven als technisch directeur. Langeler keert met de komt van Allach terug als 'manager Voetbal & Opleiding', zijn originele functie.

