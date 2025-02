PSV heeft zich in een spektakelstuk tegen Juventus gekwalificeerd voor de achtste finale van de Champions League. De ploeg van Peter Bosz wist na een verlenging met 3-1 te winnen. Wie de wedstrijd niet heeft kunnen zien, of nog even wil nagenieten, kan de samenvatting bekijken op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.

Ziggo Sport heeft twee samenvattingen gepubliceerd: een versie van 5 minuten en van 12 minuten. De links vind je hieronder.

Link: samenvatting PSV - Juventus (5 minuten)

Link: samenvatting PSV - Juventus (12 minuten)