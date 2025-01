sc Heerenveen - Fortuna Sittard op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 1 februari 2025 staat de Eredivisie-wedstrijd tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard op het programma. Beide ploegen zullen om 20:00 uur de strijd met elkaar aangaan in het Abe Lenstra Stadion. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN.

Hoe laat begint sc Heerenveen - Fortuna Sittard?

De aftrap van de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard is om 20:00 uur. Zorg dat je op tijd inschakelt om niets van de actie te missen.

Op welke zender is sc Heerenveen - Fortuna Sittard te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN te vinden op kanaal 14 en bij Ziggo op kanaal 18.

Hoe staan sc Heerenveen en Fortuna Sittard ervoor in de Eredivisie?

sc Heerenveen staat momenteel op de tiende plaats in de Eredivisie met 24 punten uit twintig wedstrijden. De ploeg heeft een doelsaldo van -15. Fortuna Sittard bevindt zich op de achtste plaats met 25 punten uit twintig wedstrijden en een doelsaldo van -9. Beide teams zullen erop gebrand zijn om de drie punten te pakken en hun positie op de ranglijst te verbeteren.

Recente prestaties

sc Heerenveen heeft de laatste vijf wedstrijden wisselvallige resultaten geboekt. Ze verloren recentelijk met 1-0 van FC Groningen en met 0-2 van Ajax. Daarvoor wisten ze met 4-2 te winnen van NAC Breda. Fortuna Sittard heeft het ook moeilijk gehad in hun laatste wedstrijden, met een recente 1-4 nederlaag tegen PEC Zwolle en een 4-1 verlies tegen NEC. Beide teams zullen op zoek zijn naar een overwinning om hun vorm te verbeteren.