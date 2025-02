SC Heerenveen weet overwinning niet over de streep te trekken tegen Fortuna

Met een 2-2 gelijkspel tegen Fortuna Sittard schiet SC Heerenveen weinig op. De dominante Friezen kwamen al snel op voorsprong via , maar de Limburgse tegenstander kwam met een penalty al snel langszij. Na een stroperige wedstrijd leverde de slotfase nog het nodige spektakel op: na de 2-1 van debutant Eser Gürbüz kopte Rodrigo Guth in de laatste minuut van de officiële speeltijd de gelijkmaker binnen.

Na de winterstop wil het nog niet echt vlotten bij SC Heerenveen. In de beker verloren de Friezen van de amateurs van Quick Boys, terwijl vorige week ook de Derby van het Noorden verloren ging. Bij de Limburgse opponent gaat het echter nog minder: Fortuna pakte na de hervatting nog geen enkel punt en incasseerde in de laatste drie duels maar liefst elf treffers. Nu ontbreken er bij de ploeg van Danny Buijs wel de nodige basisspelers, waardoor Syb van Ottele op het middenveld startte. Aan de andere kant koos Robin van Persie basisdebutant Milos Lukovic.

De balcontacten van de 19-jarige spits waren in het eerste halfuur op een hand te tellen. Nu was dat niet volledig zijn fout, want Heerenveen had veel moeite om de bal met verzorgd spel in het strafschopgebied van de opponent te krijgen. De eerste keer dat dit lukte, was het gelijk raak voor de thuisploeg. Na een voorzet van Espen van Ee kreeg Smans genoeg tijd om te draaien, waarna hij via het lichaam van de onfortuinlijke Ryan Fosso binnenschoot. Met het nodige fortuin kregen de Friezen nog een paar kleine kansen, maar veelvuldig stierven de aanvallen van SC Heerenveen door ondermaatse passing in schoonheid. Met de counters van Fortuna was dat eveneens het geval: het idee achter het counter-gerichte spel was goed, ware het niet dat de uitvoering ondermaats was.

Toch kwam de ploeg van Danny Buijs na een kwartier langszij. In zijn eigen strafschopgebied tikte Ilias Sebaoui tegenstander Edouard Michut aan, waarna Kristoffer Peterson de verkregen penalty feilloos binnenschoot. Vervolgens bleef het lang stil, al zal menig Heerenveen-supporter even met geknepen billen op hun stoeltje hebben gezeten toen Mickey van der Hart ver uitkwam en een hoge bal in de voeten van een Fortuna-speler kopte. Pas rond minuut 40 viel er weer wat te beleven voor een van beide doelen, toen Alireza Jahanbakhsh uit een corner de lat boven Luuk Koopmans teisterde. De 31-jarige doelman zag in de slotfase van de eerste helft nog enkele inzetten richting zijn domein komen, maar hoefde geen enkele maal reddend op te treden.

Hoewel de Friese opponent goed uit de kleedkamers kwam en Sam Kersten uit een corner al snel een enorme kans kreeg, bleef het voor de oud-ADO-keeper een rustige avond. Nadat hij de inzet van de Heerenveen-verdediger naast keek, hoefde hij pas in minuut 77 in actie te komen op een bekeken schot van Levi Smans. De thuisploeg had de vroege dreiging niet om kunnen zetten in kansen en verloor vervolgens langzaam haar grip op de wedstrijd. Het was niet zo dat Fortuna die grip overnam: ook de ploeg van Buijs kwam vrijwel tot niets, waardoor de wedstrijd rustig voortkabbelde.

Hoofdblessure Ivo Pinto

Met een ernstige hoofdblessure van Ivo Pinto kwam die rustige stroom plots ten einde. Een schot van debutant Gürbüz kwam vol in het gezicht van de Spaanse back, die roerloos op het gras bleef liggen en met een brancard van het veld gedragen moest worden. Daarna kwam het aanvalsspel van Heerenveen weer op gang, en was het de 17-jarige buitenspeler die tien minuten voor het einde van de wedstrijd zijn debuut opluisterde met een treffer. Een voorzet van Alireza Jahanbakhsh schoot door tot de tweede paal, waar hij de bal binnenliep. Het duel leek met een sterker Heerenveen vervolgens gespeeld, maar Guth besloot in de laatste minuut van de officiële speeltijd anders door een corner in vrijstaande positie binnen te koppen.