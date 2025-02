Sensationeel: Quick Boys slaat met hogeschoolvoetbal keihard toe tegen AZ

Quick Boys heeft donderdagavond op slag van rust prachtig gescoord in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker tegen AZ. De tweededivionist tekende op slag van rust voor de 1-1 via en zorgde daarmee voor een daverende verrassing tegen de huidige nummer vier van de Eredivisie.

Volg de wedstrijd tussen AZ en Quick Boys live in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Quick Boys leek aanvankelijk last te hebben van koudwatervrees. De ploeg van trainer Thomas Duivenvoorden oogde in het AFAS Stadion onwennig in balbezit en werd daar na ruim een halfuur voor afgestraft. Na slordig balverlies van Luka Prljic achterin drukte Jayden Addai succesvol af voor de 1-0.

Quick Boys toonde daarna echter karakter en combineerde zich op slag van rust prachtig naar de gelijkmaker. Ravelino Junte speelde Brouwer uiteindelijk vrij in de zestien, waarna de aanvaller zich knap vrijspeelde en met een fraaie uithaal de verre hoek vond: 1-1. Het betekende ook gelijk de ruststand.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het doelpunt van Patrick Brouwer tegen AZ te bekijken op X: