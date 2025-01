Sparta Rotterdam - FC Groningen op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zondag 2 februari 2025 staat de Eredivisie-wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Groningen op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in het Sparta Stadion Het Kasteel en de aftrap is om 16:45 uur. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is de wedstrijd live te volgen op televisie.

Hoe laat begint Sparta Rotterdam - FC Groningen?

De aftrap van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Groningen is om 16:45 uur. Zorg dat je op tijd inschakelt om niets van de actie te missen.

Op welke zender is Sparta Rotterdam - FC Groningen te zien?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 3. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN 3 te vinden op kanaal 16 en bij Ziggo op kanaal 20. Controleer je lokale provider voor de exacte kanaalnummers.

Hoe staan Sparta Rotterdam en FC Groningen ervoor in de Eredivisie?

Sparta Rotterdam bevindt zich momenteel op de zestiende plaats in de Eredivisie met zeventien punten uit twintig wedstrijden. De ploeg heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald, drie keer gelijkgespeeld en één keer verloren. FC Groningen staat veertiende met twintig punten uit negen wedstrijden. In hun laatste vijf wedstrijden hebben ze twee keer gewonnen, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren.

Onderlinge historie

De laatste ontmoeting tussen beide teams vond plaats op 9 november 2024, waarbij FC Groningen met 1-0 won van Sparta Rotterdam. In de vijf voorgaande ontmoetingen won Sparta Rotterdam twee keer, FC Groningen twee keer, en eindigde één wedstrijd in een gelijkspel.